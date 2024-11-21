Более 7 км дорожного полотна на пр. Гагарина отремонтировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде дорожники обновили асфальт на участке протяжённостью 7,5 километра.

Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", все работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В учреждении уточнили, что по проспекту Гагарина на участке от улицы Медицинской до деревни Ольгино на проезжей части было уложено новое покрытие на площади 159 тысячи кв. метров. Кроме того, здесь была нанесена новая разметка термопластиком.

Специалисты управления отметили, что проспект Гагарина стал самым протяженным участком,который вошел в ремонтный перечень нацпроекта в этом году. Это магистраль с самым высоким трафиком: интенсивность движения здесь составляет 80 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому подрядчик использовал на объекте продлевающие срок службы полотна асфальтобетонные смеси с PG-вяжущим компонентом.

На данный момент техническая готовность объекта составляет почти 100%. Контракт на проведение работ рассчитан на два года. В этой связи в 2025 году работы будут продолжены. Здесь планируется обустроить тротуары и провести благоустройство прилегающих территорий.

Также в ГУММиДе напомнили, что по проспекту Гагарина на участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино еще один подрядчик занимается уширением проспекта. Работы практически завершены. На сегодняшний день движение транспорта организовано по пяти полосам: три полосы – на выезд из города, две – на въезд. Ранее авто двигались по четырем полосам. Эти решения позволили повысить пропускную способность дороги.

Ранее глава сообщалось, что ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен почти на 160 тысяч кв. метров.