Заседание совета по межнациональным отношениям прошло в Нижегородском кремле Общество

Фото: Кира Мишина

17 декабря в Нижегородском кремле состоялось очередное заседание совета по межнациональным отношениям, которое провёл заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева, замминистра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области Андрей Кнаус, замначальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Александр Пушков, руководители и представители религиозных конфессий и наиболее активных национально-культурных объединений региона.

Андрей Гнеушев отметил, что национально-культурные и религиозные организации выполняют важную роль в сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотическом воспитании детей и молодёжи.

"В настоящее время на региональном уровне разработан план по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. От имени правительства Нижегородской области приглашаю национально-культурные объединения, религиозные организации принять активное участие в предстоящих мероприятиях, активно инициировать проведение собственных проектов", - сказал замгубернатора.

Напомним, Нижегородская область является полиэтническим и поликонфессиональным регионом, в котором проживают представители 114 народов. Совет по межнациональным отношениям утверждён распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

На заседании совета были рассмотрены вопросы о миграционной ситуации в регионе, о противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма, о реализации мероприятий по противодействию националистической идеологии в молодёжной среде и другие.

Министр молодёжной политики Светлана Ануфриева рассказала о развитии международного молодежного сотрудничества в регионе. Так, на базе молодёжного центра "Высота" появился Международный клуб дружбы. Он создан для повышения уровня взаимопонимания и сотрудничества между молодёжью иностранных государств и России, а также для развития культурного и образовательного обмена. Клуб дружбы будет реализовывать совместные проекты в области науки, культуры, спорта и образования.

В сентябре 2025 года Нижний Новгород примет Международный молодёжный форум. Ожидается, что его участниками станут около 2 тысяч молодых людей. Кроме этого, министерство молодёжной политики ставит для себя задачу на 2025 год активизировать работу с адаптацией иностранных студентов в вузах, информировать их о возможностях самореализации молодёжи в Нижегородской области.