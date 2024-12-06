Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2024 08:49  [42] Красная икра в России начала дешеветь
18 декабря 2024 08:24  [93] Заседание совета по межнациональным отношениям прошло в Нижегородском кремле
18 декабря 2024 07:47  [204] Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина в Нижнем Новгороде
18 декабря 2024 07:23  [112] Школьникам Нижнего Новгорода вручили городские именные стипендии
17 декабря 2024 18:05  [279] Реставрация церкви Живоносного источника в Арзамасе завершится в 2026 году
17 декабря 2024 17:07  [312] Глеб Никитин выступил на Совете законодателей РФ с докладом по теме обращения с отходами
17 декабря 2024 16:10  [310] Жители Автозаводского района направили в зону СВО полторы тысячи писем и гумпомощь
17 декабря 2024 15:28  [279] Нижегородская область направила детям ДНР около 10,5 тысяч новогодних подарков
17 декабря 2024 15:14  [269] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 18 декабря
17 декабря 2024 14:46  [299] Артём Кавинов: "В планах – комплексное взаимодействие регионального центра адаптивных видов спорта "Парус" со странами СНГ"
Общество

Заседание совета по межнациональным отношениям прошло в Нижегородском кремле

18 декабря 2024 08:24  [93] Общество

Фото: Кира Мишина

17 декабря в Нижегородском кремле состоялось очередное заседание совета по межнациональным отношениям, которое провёл заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева, замминистра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области Андрей Кнаус, замначальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Александр Пушков, руководители и представители религиозных конфессий и наиболее активных национально-культурных объединений региона.

Андрей Гнеушев отметил, что национально-культурные и религиозные организации выполняют важную роль в сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотическом воспитании детей и молодёжи.

"В настоящее время на региональном уровне разработан план по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. От имени правительства Нижегородской области приглашаю национально-культурные объединения, религиозные организации принять активное участие в предстоящих мероприятиях, активно инициировать проведение собственных проектов", - сказал замгубернатора.

Напомним, Нижегородская область является полиэтническим и поликонфессиональным регионом, в котором проживают представители 114 народов. Совет по межнациональным отношениям утверждён распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

На заседании совета были рассмотрены вопросы о миграционной ситуации в регионе, о противодействии распространению идеологии экстремизма и терроризма, о реализации мероприятий по противодействию националистической идеологии в молодёжной среде и другие.

Министр молодёжной политики Светлана Ануфриева рассказала о развитии международного молодежного сотрудничества в регионе. Так, на базе молодёжного центра "Высота" появился Международный клуб дружбы. Он создан для повышения уровня взаимопонимания и сотрудничества между молодёжью иностранных государств и России, а также для развития культурного и образовательного обмена. Клуб дружбы будет реализовывать совместные проекты в области науки, культуры, спорта и образования.

В сентябре 2025 года Нижний Новгород примет Международный молодёжный форум. Ожидается, что его участниками станут около 2 тысяч молодых людей. Кроме этого, министерство молодёжной политики ставит для себя задачу на 2025 год активизировать работу с адаптацией иностранных студентов в вузах, информировать их о возможностях самореализации молодёжи в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Национальные общины Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2024 15:02  [920] Международный молодежный форум 2025 года пройдет в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph