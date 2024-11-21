Международный молодежный форум 2025 года пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Глобального конгресса выпускников ВФМ

Нижний Новгород станет основной площадкой проведения Международного молодежного форума в 2025 году. Столица Приволжья победила в конкурсе по выбору города-соорганизатора форума, итоги состязания подвели 29 ноября в Москве.

"Первый этап конкурса определил трех финалистов – Нижний Новгород, Тулу и Владивосток. Но решение, где пройдет ММФ-2025, остается за молодыми людьми. Именно российские и иностранные выпускники Всемирного фестиваля молодёжи приняли участие в определении победителя. Они проголосовали за самую успешную презентацию и сыграли немаловажную роль в выборе города-соорганизатора Международного молодёжного форума, который примет первое международное событие в рамках деятельности по сохранению и развитию фестивального наследия", – рассказал советник руководителя Росмолодёжи по международным вопросам, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Международный молодежный форум обещает стать значимым событием мирового масштаба, он объединит молодых людей из разных стран.

"Форум даст возможность обменяться опытом, обсудить глобальные вопросы и установить новые связи между молодыми лидерами. А еще участники смогут познакомиться с Нижним Новгородом и регионом, полюбить Россию, ее историю и традиции. Форум продолжит традиции Всемирного фестиваля молодёжи и станет важным этапом развития международной деятельности региона", – сказал глава региона.

Регистрация на конкурс по выбору площадки для проведения форума началась 16 сентября 2024 года, заявки от российских городов принимались до 1 ноября. Конкурс проводился в двух номинациях: "Город-соорганизатор" и "Региональная программа". Нижний Новгород участвовал в главной номинации, претендуя на роль основной площадки проведения ММФ-2025.

Оценка заявок проходила в несколько этапов. На первом их рассматривали члены молодежного экспертного совета, состоящего из лидеров международных клубов дружбы от каждого субъекта Российской Федерации. В финале конкурса оказались три города: Владивосток, Тула и Нижний Новгород. Затем последовала очная защита проектов, которая состоялась 29 ноября в рамках Глобального конгресса выпускников ВФМ в Москве. В очном этапе защиты участвовала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

"Мы в регионе любим открывать новые горизонты и двигаться только вперед. У Нижнего есть все необходимое для успешного проведения Международного молодежного форума: развитая инфраструктура, богатое культурное наследие, уникальные природные объекты. У нас есть опыт проведения мероприятий как всероссийского, так и международного уровня, поэтому мы будем с радостью ждать всех гостей у нас – в городе, где чувствуешь жизнь. Проведение Международного форума в Нижнем откроет новые возможности для развития международного сотрудничества. Уверена, что этот форум оставит незабываемые впечатления у всех его участников и гостей!", – сказала министр молодежной политики региона.

Как отметили в министерстве молодежной политики Нижегородской области, проведение Международного молодежного форума запланировано на сентябрь 2025 года. Ожидается, что его участниками станут около двух тысяч молодых людей.