Новую модель высшего образования начнут внедрять в 2025 году Общество

Переход на новую модель высшего образования произойдёт в 2025 году. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с ректорами университетов, сообщает телеканал "360".

По словам чиновника, будущий год в России посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования, а качественные изменения уже начались.

"Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, - усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность", - отметил министр.

При этом, будут сохранены системные меры поддержки вузов, а программы Минобрнауки будут модернизированы под задачи технологического лидерства.

Фальков также сообщил, что финансирование одной только госпрограммы "Научно-технологическое развитие России" будет увеличено на 7%.

Ранее анонсировалось, что российские вузы будут переведены на новую систему высшего образования и поменяют правила приёма в 2026 году.

Новые стандарты, в отличие от действующих, будут действовать не для отдельных направлений, а для укрупнённых групп специальностей - это обеспечит гибкость образовательных программ с выделением фундаментального ядра, обязательного для каждого направления.