Российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году Общество

Российские вузы будут переведены на новую систему высшего образования и поменяют правила приёма в 2026 году. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы объявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко, сообщает телеканал "360".

Он пояснил, что новую систему уже опробовали в шести вузах и через два года начнут внедрять по всей стране.

Новые стандарты, в отличие от действующих, будут действовать не для отдельных направлений, а для укрупнённых групп специальностей - это обеспечит гибкость образовательных программ с выделением фундаментального ядра, обязательного для каждого направления.

Чернышенко рассказал об изменениях правил приёма в вузы: основной упор будет сделан на специальности, которые внесут больший вклад в реализацию национальных проектов по технологическому лидерству.

В частности, основной набор на бесплатные места проведут на факультетах инженерной и медицинской направленности, а также для будущих учителей.

Напомним, что количество бюджетных мест увеличат в вузах России в 2024 году. Так, в следующем учебном году будет доступно 591 967 бюджетных мест - на 1 811 больше, чем в нынешнем. Кроме того, ещё 28,5 тысячи придётся на высшие учебные заведения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для поступления в вузы в следующем учебном году.