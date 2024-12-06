Приставы простят участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей Общество

Служба судебных приставов простит участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей, в том числе по ипотеке. Об этом напомнили в пресс-службе ФССП.

Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, уточнили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о списании в ноябре.

Документ предполагает прекращение кредитных обязательств военнослужащих и мобилизованных, проходящих военную службу в ВС России, заключивших контракт на выполнение задач в зоне СВО ранее 1 декабря 2024 года.

Долговые обязательства перестанут действовать в том случае, если судебный акт о взыскании задолженности по ним вступил в законную силу также до 1 декабря 2024 года.

Исполнительное производство по долгам, если таковое было, также прекратят - как и в случае, если военнослужащего-должника признают инвалидом первой группы или объявят умершим через суд.

Подать соответствующее заявление можно через портал "Госуслуги", интернет-приёмную на сайте ГУ ФССП, через личное обращение бойца или его родственника в подразделение ФССП или в пункт набора на военную службу.