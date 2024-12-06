Приставы простят участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей

Служба судебных приставов простит участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей, в том числе по ипотеке. Об этом напомнили в пресс-службе ФССП.
Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, уточнили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон о списании в ноябре.
Документ предполагает прекращение кредитных обязательств военнослужащих и мобилизованных, проходящих военную службу в ВС России, заключивших контракт на выполнение задач в зоне СВО ранее 1 декабря 2024 года.
Долговые обязательства перестанут действовать в том случае, если судебный акт о взыскании задолженности по ним вступил в законную силу также до 1 декабря 2024 года.
Исполнительное производство по долгам, если таковое было, также прекратят - как и в случае, если военнослужащего-должника признают инвалидом первой группы или объявят умершим через суд.
Подать соответствующее заявление можно через портал "Госуслуги", интернет-приёмную на сайте ГУ ФССП, через личное обращение бойца или его родственника в подразделение ФССП или в пункт набора на военную службу.Как сообщает телеканал "360", Госдума во втором и третьем чтениях приняла нормы, в соответствии с которыми участникам СВО и членам их семей продлевают срок получения кредитных каникул до 31 декабря 2025 года. Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок действия контракта на службу, увеличенный на 180 дней.
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