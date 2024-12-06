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Общество

Новый мост через Ургу открыли в Нижегородской области

18 декабря 2024 16:56  [131] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение по новому мосту через реку Ургу открылось на границе Спасского и Воротынского муниципальных округов в Нижегородской области. Об этом сообщает министерства транспорта и автодорог региона.

Мост на трассе Воротынец - Спасское - Сергач был построен по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

"Разрушение старого моста произошло из-за несанкционированного проезда по нему большегрузов. Новый мост рассчитан на большие нагрузки (до 60 тонн), построен с применением современных материалов и технологий. Расчетная скорость движения по нему составляет 80 км/ч", - сообщил директор "Главного управления автодорог Нижегородской области" Леонид Самухин.

В рамках контракта подрядчик снес старый мост и построил новую переправу с подходами к ней. Длина моста составляет 110 метров, а протяженность подходов - 331 метр. На всем протяжении участка построена ливневка с очистными сооружениями.

Стоимость контракта превысила 350 млн рублей.

Напомним, мост через реку Зимару у озера Светлояр отремонтируют за 74 млн рублей.

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Теги:
Мосты Строительство
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