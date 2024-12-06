Два довоенных дома снесут в Сормове за 5 млн рублей Общество

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Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса двух аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о двухэтажном каркасно-засыпном доме №23 литера А по улице 8 Марта, построенном в 1930 году. В нем расположено 12 жилых помещений.

Также планируется снести двухэтажный деревянный дом № 40, литера А по улице Коммуны 1929 года постройки.

На снос двух домов из городского бюджета направят 4,9 млн рублей. Итоги аукционов подведут 26 декабря. Оба аварийных дома должны быть снесены до 5 мая 2025 года.

Напомним, три дома снесут в центре Нижнего Новгорода за 5 млн рублей.