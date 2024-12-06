Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2024 18:32  [69] Самые благоустроенные муниципалитеты по итогам 2024 года назвали в Нижегородской области
18 декабря 2024 17:27  [110] Два довоенных дома снесут в Сормове за 5 млн рублей
18 декабря 2024 17:02  [118] Госслужащие Нижегородской области награждены знаком отличия "Почетный наставник"
18 декабря 2024 16:56  [123] Новый мост через Ургу открыли в Нижегородской области
18 декабря 2024 16:37  [156] Открытый диалог с Тофуриусом Крейном: правда о России и Западе глазами независимого журналиста
18 декабря 2024 15:48  [169] Приставы простят участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей
18 декабря 2024 15:19  [170] Изделия нижегородских НХП представили на выставке в Москве под брендом "Человечно"
18 декабря 2024 14:43  [178] Около 400 самосвалов снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за сутки
18 декабря 2024 14:24  [161] Шесть педагогов и две школы Выксы получили гранты от ОМК на развитие
18 декабря 2024 13:18  [210] Гостиницу планируется открыть в старинной усадьбе в Чкаловске
Общество

Два довоенных дома снесут в Сормове за 5 млн рублей

18 декабря 2024 17:27  [110] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса двух аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о двухэтажном каркасно-засыпном доме №23 литера А по улице 8 Марта, построенном в 1930 году. В нем расположено 12 жилых помещений.

Также планируется снести двухэтажный деревянный дом № 40, литера А по улице Коммуны 1929 года постройки.

На снос двух домов из городского бюджета направят 4,9 млн рублей. Итоги аукционов подведут 26 декабря. Оба аварийных дома должны быть снесены до 5 мая 2025 года.

Напомним, три дома снесут в центре Нижнего Новгорода за 5 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Снос
Поделиться:
Новости по теме
08 октября 2024 12:51  [922] Новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph