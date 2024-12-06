Комплекс по выпуску компонентов для аэрокосмической отрасли построят в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области одобрил заявки ООО "Научно-производственное предприятие "Современные трубопроводные системы" (ООО "НПП "СТС") и ООО "Аэрокосмические системы" на реализацию своих проектов общей стоимостью 6,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, оба проекта очень значимые для отечественной промышленности.

"Таким образом, всего экспертный совет одобрил реализацию 38 проектов с объемом инвестиций более 122 млрд рублей, а в 2024 году - 14 проектов", - сказал Андрей Саносян.

ООО "НПП "СТС" планирует построить завод полного цикла по выпуску трубопроводных систем. Продукция предприятия применяется в строительстве и модернизации атомных и тепловых станций. Мощность предприятия составит до 3,5 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 4,2 млрд рублей. На новом предприятии планируется создать 827 рабочих мест.

В свою очередь, ООО "Аэрокосмические системы" намерено построить завод по производству компонентов для нужд аэрокосмической отрасли. В частности, предприятие будет выпускать соединительные элементы (болты, гайки, заклепки), элементы фюзеляжа, шасси и сборочные единицы радиоэлектроники. Инвестор намерен вложить в проект 2,2 млрд рублей и создать 200 рабочих мест.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что за год ОЭЗ "Кулибин" заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, поднявшись на 13 позиций.

"Площадка активно расширяется как географически, так и по числу резидентов. У нас уже есть потенциальные инвесторы, проекты которых будут рассмотрены в 2025 году", - сообщил министр.

Темп роста количества резидентов в ОЭЗ "Кулибин" в 2024 году вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин".