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Бизнес

Меры господдержки предпринимателей обсудили в Нижнем Новгороде

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Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области

В конференции "Взаимодействие бизнеса с муниципальными органами управления: проблемы и пути их решения" в Нижнем Новгороде приняло участие порядка 70 человек. Это предприниматели, представители органов власти региона, юристы и другие эксперты.

Как рассказал Уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодкий, главной целью мероприятия стало подведение итогов работы аппарата Уполномоченного за 11 месяцев 2024 года и обсуждение ключевых проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество региона.

Одним из пунктов повестки дня стала презентация отчета по результатам опроса предпринимателей Нижегородской области. Этот опрос, в котором приняли участие 202 субъекта малого и среднего предпринимательства(МСП), был посвящен мониторингу проблем и препятствий, сдерживающих развитие бизнеса в регионе.

"Важно отметить, что подобные опросы являются ценным инструментом обратной связи, позволяющим выявить наиболее острые вопросы и болевые точки предпринимательского сообщества. Анализ полученных данных поможет мне, как Уполномоченному скорректировать стратегию работы, сфокусировавшись на наиболее актуальных задачах", - прокомментировал Павел Солодкий.

Помимо представления результатов опроса, в программе мероприятия выступили эксперты по ряду важных для бизнеса тем. В частности, была рассмотрена налоговая реформа и связанные с ней изменения Налогового кодекса Российской Федерации. Эта тема особенно актуальна в свете постоянного обновления налогового законодательства, и понимание нюансов новых норм критически важно для эффективного ведения бизнеса.

Также обсуждались различные инструменты и механизмы, способствующие развитию бизнеса в Нижегородской области, такие как государственная поддержка, доступ к финансированию, общие принципы и методы защиты по уголовным делам, связным с коммерческой деятельностью и др. 

Ранее сообщалось, что почти 80% нижегородских предпринимателей в 2024 году успешно взаимодействовали с органами власти.

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Теги:
бизнес Уполномоченный по правам предпринимателей
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