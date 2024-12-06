Суд приостановил работу кафе "SushiМясо" в Выксе за санитарные нарушения

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Решением Выксунского городского суда на 30 суток приостановлена деятельность местного предприятия общественного питания ООО "Атмосфера и еда" ("SushiМясо").
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора пор Нижегородской области, основанием для привлечения к административной ответственности итоги совместной проверки заведения территориальным отделом ведомства и Городской прокуратурой.
Согласно предоставленной информации, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на кухне, производственных и складских помещениях, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации.
"Постановление суда в виде административного приостановления деятельности было исполнено судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения постановления", - сообщили в Роспотребнадзоре.Напомним, ранее суд приостановил работу кальян-бара "Erotic lounje "Eros" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода на 50 суток за излишний шум.
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