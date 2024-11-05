Суд закрыл кальян-бар в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за шума Общество

Суд приостановил работу кальян-бара "Erotic lounje "Eros" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода на 50 суток за нарушения санитарно- эпидемиологических требований. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, нижегородцы, проживающие в квартире над баром, пожаловались в Роспотребнадзор на сильный шум от работы заведения.

После этого сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку, которая показала превышение эквивалентного уровня шума от работы кальян-бара "Erotic lounje "Eros".

На руководителей заведения завели административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ.

Постановление суда о приостановке работы кальян-бара направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Напомним, два бара закрыли в Нижнем Новгороде за нелегальную продажу алкоголя.