Суд закрыл кальян-бар в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за шума

Суд приостановил работу кальян-бара "Erotic lounje "Eros" в Нижегородском районе Нижнего Новгорода на 50 суток за нарушения санитарно- эпидемиологических требований. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, нижегородцы, проживающие в квартире над баром, пожаловались в Роспотребнадзор на сильный шум от работы заведения.
После этого сотрудники надзорного ведомства провели внеплановую проверку, которая показала превышение эквивалентного уровня шума от работы кальян-бара "Erotic lounje "Eros".
На руководителей заведения завели административное дело по ст. 6.4 КоАП РФ.
Постановление суда о приостановке работы кальян-бара направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Напомним, два бара закрыли в Нижнем Новгороде за нелегальную продажу алкоголя.
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