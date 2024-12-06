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Общество

Дополнительно 1000 квот на проведение ЭКО выделили в Нижегородской области в 2025 году

19 декабря 2024 11:38  [113] Общество

Дополнительно 1000 квот за счет средств областного бюджета выделили на экстракорпоральное оплодотворение по полису ОМС в Нижегородской области в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, эти квоты станут дополнительными к 1744 федеральным квотам.

"Программа сделает репродуктивные технологии доступнее для тех жителей Нижегородской области, которые сталкиваются с трудностями при планировании рождения ребенка. Потребность в дополнительных квотах есть. В частности, в этом году после федеральной поддержки средств на всех не хватило, в очереди оставалось 350 человек, и мы от региона добавили дополнительно 400 квот", - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что также будут направлены средства на бесплатную подготовку к ЭКО - на генетические и гормональные исследования.

Сейчас в Нижегородской области создают "Семейный квартал", где будущие мамы и папы смогут готовиться к необходимым процедурам, наблюдаться все 9 месяцев. На базе "Семейного квартала" планируется создать и первый государственный центр ЭКО/ИКСИ.

Напомним, онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году.

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Теги:
Здравоохранение Рождаемость
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