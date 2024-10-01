Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах в Нижнем Новгороде к 2029 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Онкологический центр планируется построить на территории больницы им. Семашко в микрорайоне "Верхние Печеры" в Нижнем Новгороде к 2029 году. Об этом сообщили представители нижегородского министерства здравоохранения региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородец выразил сожаление, что Нижегородской области отказали в софинансировании строительства онкоцентра из федерального бюджета и попросил главу региона Глеба Никитина принять меры для начала строительства здания медучреждения.

Представители минздрава Нижегородской области ответили, что проект строительства онкоцентра (с различными службами и отделениями) будет реализован на расширенной территории больницы им. Семашко в рамках проекта "Город Здоровья".

"Это значительно повысит доступность центра по сравнению с ранее разработанным проектом в поселке Новинки. Проект будет реализован, ориентировочно, в 2029 году", - пояснили представители регионального минздрава.

Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра. Начать строительство медучреждения в поселке Новинки планировалось еще в 2021 году и ввести здание в эксплуатацию в 2025 году. После этого сроки начала строительства перенесли на 2024 год.

Также ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года Госдума РФ не поддержала поправку в федеральный бюджет о выделении Нижегородской области 9 млрд рублей на строительство центра.