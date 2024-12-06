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Политика

Прием заявок на Всероссийскую муниципальную Премию "Служение" открылся в ВАРМСУ

19 декабря 2024 12:20  [82] Политика

Фото: Telegram-канал ВАРМСУ

Стартовал прием заявок на вторую Всероссийскую муниципальную премию "Служение", которую учредила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), при поддержке Администрации Президента РФ.

Премия проводится по поручению Президента Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

"Первая премия "Служение" собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны — это яркое подтверждение того, что муниципальное сообщество имеет серьёзный запрос на признание, обмен опытом и поддержку лучших практик. Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах. Готовясь ко второй Премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Среди нововведений этого года — проведение Народного голосования через Госуслуги, что сделает процесс прозрачным и доступным для всех жителей страны" - отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ.

Подать заявку на участие могут главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты. Всего Премия будет присуждена в 10 номинациях. Прием заявок проводится на сайте премияслужение.рф.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин переизбран в президиум Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Теги:
МСУ Премия
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