Прием заявок на Всероссийскую муниципальную Премию "Служение" открылся в ВАРМСУ

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Стартовал прием заявок на вторую Всероссийскую муниципальную премию "Служение", которую учредила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), при поддержке Администрации Президента РФ.
Премия проводится по поручению Президента Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
"Первая премия "Служение" собрала почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны — это яркое подтверждение того, что муниципальное сообщество имеет серьёзный запрос на признание, обмен опытом и поддержку лучших практик. Мы увидели не просто инициативы, а масштабные, успешно реализованные проекты, которые уже сегодня встроены в экономику и социальную жизнь на местах. Готовясь ко второй Премии, мы внимательно учли пожелания соискателей и мнение общественности. Среди нововведений этого года — проведение Народного голосования через Госуслуги, что сделает процесс прозрачным и доступным для всех жителей страны" - отметила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ.
Подать заявку на участие могут главы муниципальных образований, муниципальные депутаты, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС, сельские старосты. Всего Премия будет присуждена в 10 номинациях. Прием заявок проводится на сайте премияслужение.рф.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин переизбран в президиум Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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