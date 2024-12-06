Проекты ремонта главного корпуса и общежитий НГАТУ обойдутся в 49 млн рублей

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Правительство РФ выделит 49,2 млн рублей на техническое обследование и разработку проектов капремонта главного корпуса, а также общежитий №1 и №2 Нижегородского государственного агротехнического университета им. Л.Я. Флорентьева. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
В частности, в главном корпусе вуза планируется отремонтировать спортивный и актовый залы, а также фасад.
Подрядная организация предложила выполнить работы за 49,2 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 52,3 млн рублей. Название компании не раскрывается.
Все работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.
Напомним, новый корпус ПИМУ появится на территории больницы № 33 в Нижнем Новгороде.
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