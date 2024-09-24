Строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70% Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Строительство 18 корпусов общежитий IT- кампуса "НЕЙМАРК" на улице Большие Овраги в столице Приволжья завершено на 70%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на пресс-конференции в НОИЦ 24 сентября.

По его словам, первые три корпуса общежитий из 18 практически построены.

"Строительство остальных 15 зданий будет вестись весь 2025 год, однако, возможно их построят раньше срока. Что касается второй площадки IT- кампуса на проспекте Гагарина, то она включает в себя коливинги: четырехугольное здание и семь высоток. На эти здания получено разрешение на строительство, на площадке уже ведутся свайные работы", - рассказал Поляков.

Замгубернатора добавил, что завершается госэкспертиза проектов учебного корпуса с конференц-залом на 900 мест и здания ФОКа для студентов на проспекте Гагарина. "Также специалисты завершают госэкспертизу проектной документации здания учебного корпуса IT- кампуса "НЕЙМАРК" у метромоста", - уточнил Егор Поляков.

Напомним, три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что дорогу к строящемся общежитиям IT-кампуса в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.