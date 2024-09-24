Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2024 16:36  [45] "Т Плюс" начинает отопительный сезон в Кстовском муниципальном округе
24 сентября 2024 16:20  [86] Строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%
24 сентября 2024 16:10  [88] Госдума приняла в I чтении законопроект о действии полиса ОСАГО в Белоруссии
24 сентября 2024 15:18  [130] Иммунолог объяснил резкое увеличение случаев гриппа и ОРВИ в России
24 сентября 2024 14:45  [159] ЦРТС рассказал о ходе реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 13:53  [169] Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтировали в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 13:45  [185] Три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 13:21  [181] Помехи в телеэфире возможны в Нижегородской области до середины октября
24 сентября 2024 13:14  [163] Около 150 школьников посетили Нижний Новгород по программе "Больше чем путешествие"
24 сентября 2024 12:43  [181] В Штабе общественной поддержки рассказали о новшествах в приеме конкурсных заявок на участие в губернаторском проекте "Вам решать!"
Общество

Строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%

24 сентября 2024 16:20  [86] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Строительство 18 корпусов общежитий IT- кампуса "НЕЙМАРК" на улице Большие Овраги в столице Приволжья завершено на 70%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на пресс-конференции в НОИЦ 24 сентября.

По его словам, первые три корпуса общежитий из 18 практически построены.

"Строительство остальных 15 зданий будет вестись весь 2025 год, однако, возможно их построят раньше срока. Что касается второй площадки IT- кампуса на проспекте Гагарина, то она включает в себя коливинги: четырехугольное здание и семь высоток. На эти здания получено разрешение на строительство, на площадке уже ведутся свайные работы", - рассказал Поляков.

Замгубернатора добавил, что завершается госэкспертиза проектов учебного корпуса с конференц-залом на 900 мест и здания ФОКа для студентов на проспекте Гагарина. "Также специалисты завершают госэкспертизу проектной документации здания учебного корпуса IT- кампуса "НЕЙМАРК" у метромоста", - уточнил Егор Поляков.

Напомним, три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что дорогу к строящемся общежитиям IT-кампуса в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Строительство
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2022 16:16  [4819] IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph