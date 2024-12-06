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Общество

Депутаты "Единой России" всех уровней присоединись к акции "Ёлка желаний"

19 декабря 2024 14:10  [56] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области депутаты "Единой России" всех уровней присоединились к акции "Ёлка желаний", в рамках которой они исполнят заветные мечты детей. Эта акция проводится с 2018 года и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

Для участия в "Ёлке желаний" ребятам необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить заявки, которые после обработки появляются на виртуальной елке. Там их видят исполнители. Акция проходит не только в дистанционном, но и в очном формате – на площадках, где распечатаны шары с желаниями детей.

Одна из площадок в Нижегородской области, где установлена елка с желаниями детей, – Штаб общественной поддержки "Единой России". Несколько шариков с новогодними мечтами ребят там снял депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов. Помимо этого, он еще снял шарик с елки в Госдуме.

Так, он исполнит желания четырехлетнего Богдана из Шахуньи, одиннадцатилетней Татьяны из городского округа город Бор и двух мечтателей из Городца – Александра и Виктории.

"Рядом с нами всегда есть те, кто с большим нетерпением ожидает Нового года, прихода Деда Мороза, исполнения самых заветных желаний. И подарить это волшебство – в наших силах, - отметил Артём Кавинов. - Богдан – мальчик особенный, любит слушать музыку. Татьяна занимается вокалом, учится в музыкальной школе, волонтер. Виктория – участник проекта "Орлята России" и победитель многих конкурсов. Каждый загадал подарок-сюрприз, полагаясь на выбор Деда Мороза. А вот Александр мечтает научиться кататься на велосипеде. Дед Мороз с подарками уже в пути!"

Присоединился к всероссийской акции "Ёлка желаний" и председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. С елки он снял шар-открытку с именем 9-летнего Арсения Подпорина. Арсений – старший ребенок в многодетной семье, много помогает родителям с воспитанием младших братьев. На новый год он мечтает получить подарок-сюрприз.

"Впервые принимаю участие в этой акции и, конечно, немного волнуюсь. Мы все когда-то были детьми, у каждого из нас была заветная мечта, и мы очень хотели, чтобы она осуществилась. Благодаря акции "Ёлка желаний" я и мои коллеги-депутаты получили еще одну возможность исполнить мечты ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Мне представилась возможность исполнить мечту юного Арсения. Обязательно изучу его увлечения и очень постараюсь, чтобы мой подарок его по-настоящему порадовал. Ну, а какой именно это будет подарок – останется в секрете, пусть будет
настоящий сюрприз. Очень хочется, чтобы наши дети как можно дольше сохраняли веру в новогоднее волшебство", - сказал Евгений Чинцов.

Возможность подать заявку с новогодним желанием доступна мечтателям до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. Каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты.

Загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья,инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Подать заявку могут дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Оставить свою мечту могут ребята из семей участников специальной военной операции. А также дети из семей, которые постоянно проживают в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами украинских боевиков.

Напомним, акция "Ёлка желаний" инициирована президентом Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне "Мы вместе". Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: депутаты всех уровней, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций и просто неравнодушные люди. В Нижегородской области каждый год по доброй традиции в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России" всех уровней.

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Теги:
Единая Россия Ёлка желаний
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