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Общество

Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей увеличат в Нижегородской области с 2025 года

19 декабря 2024 14:02  [66] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании Заксобрания Нижегородской области 19 декабря депутаты приняли закон, увеличивающий размер ежемесячного пособия на опекаемых детей.

В настоящее время пособие для детей в возрасте до трех лет составляет 9 419 рублей, для детей от трех до шести лет — 10 360 рублей, для детей школьного возраста — 11 773 рубля.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, размер пособия на опекаемых детей увеличится вне зависимости от возраста ребенка до 100% от величины прожиточного минимума на детей в Нижегородской области, установленного на 2025 год, что составит 16 169 рублей. Размер пособия на опекаемых детей-инвалидов будет установлен в размере 110% от величины прожиточного минимума на детей — 17 786 рублей.

"Со следующего года в Нижегородской области мы не только увеличиваем пособия, но также хотим внести изменения в общественное сознание — забота о детях, лишившихся семьи, это общая ценность, которую мы разделяем и поддерживаем", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Поддержка семей, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, очень важна. Это большой ежедневный и ежечасный труд, требующий серьезной самоотдачи и вовлечения. Принятие решений по повышению пособий соответствует общему курсу на поддержку семей с детьми. Именно семья и связанные с ней ценности лежат в основе нашего общества", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что пособие по безработице проиндексируют в 2025 году на 7,3%.

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Теги:
Дети Законодательное собрание
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