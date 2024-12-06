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Общество

Депутаты Гордумы поддержали передачу двух объектов в Нижегородском районе в госсобственность

19 декабря 2024 14:18  [53] Общество

Фото: Яндекс. Карты

19 декабря состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Нижнего Новгорода. Мероприятие под председательством Кирилла Лазорина состоялось в режиме видеоконференции.

Члены постоянной комиссии обсудили обращение министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области о передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности Нижнего Новгорода в государственную собственность Нижегородской области. Речь идет о помещениях общей площадью 739,6 кв. м, расположенных в домах по улице Студеной, 47 и Холодному переулку, 17 Нижегородского района.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, указанные здания находятся в границах территории реализации концепции восстановления исторической среды "Квартал "Церкви Трех Святителей" и "Студеный квартал". Исторические застройки планируется сохранить и приспособить для современного использования.

"На комиссии мы рассмотрели один единственный вопрос о передаче двух объектов из муниципальной собственности в государственную. Вопрос понятен, цели передачи – тоже. У коллег не возникло никаких возражений, поэтому единогласно поддержали решение вынести его на рассмотрение городской Думы в рамках предстоящего внеочередного заседания. Реставрация переданных объектов является ключевым элементом сохранения исторической среды, состояние которой так или иначе влияет на туристическую привлекательность города", – сказал Кирилл Лазорин.

Также он добавил, что в 2025 году профильная комиссия совместно с КУГИ и ЗР планирует продумать варианты актуализации механизма реализации объектов, имеющих культурную ценность, в целях повышения его эффективности.

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Теги:
Гордума Недвижимость
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