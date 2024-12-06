Нижегородцы спросили у Владимира Путина про жилье и газификацию Политика

Стало известно, какие вопросы на прямую линию к Владимиру Путину поступили из Нижегородской области.

Так, более всего жители региона интересовались вопросами жилья, расчета и выплаты пенсий.

Также нижегородцы спрашивали у главы государства про инфраструктуру и ЖКХ, здравоохранение и газификацию.

Напомним, что прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в совмещенном формате проходит 19 декабря. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан, при этом вопросы принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что главе Сарова и минимуществу дано поручение решить вопрос с жильем для многодетных семей.