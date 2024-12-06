"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
19 декабря 2024 15:22  [104] Нижегородцы спросили у Владимира Путина про жилье и газификацию
19 декабря 2024 12:20  [142] Прием заявок на Всероссийскую муниципальную Премию "Служение" открылся в ВАРМСУ
18 декабря 2024 18:20  [334] Бюджет, поддержка участников СВО, социальные гарантии: "Единая Россия" подвела итоги работы в осеннюю сессию
17 декабря 2024 18:59  [517] Торгово-промышленную палату Нижегородской области возглавил Александр Пушкин
17 декабря 2024 18:31  [479] Бывший замгубернатора Андрей Бетин назначен гендиректором АНО "Россия – страна возможностей"
17 декабря 2024 17:51  [428] Евгений Люлин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
16 декабря 2024 15:34  [448] Александр Вайнберг: "Президент отметил, что "Единая Россия" именно там, где решается судьба страны"
16 декабря 2024 13:05  [459] Более 930 тысяч обращений уже поступило на прямую линию к Владмиру Путину
16 декабря 2024 11:40  [454] Путин назвал главные задачи для Национального центра "Россия"
15 декабря 2024 16:41  [645] Евгений Люлин: “Задачи, поставленные Президентом РФ, дадут новый импульс развитию нашего государства”
Политика

Нижегородцы спросили у Владимира Путина про жилье и газификацию

19 декабря 2024 15:22  [104] Политика

Стало известно, какие вопросы на прямую линию к Владимиру Путину поступили из Нижегородской области.

Так, более всего жители региона интересовались вопросами жилья, расчета и выплаты пенсий.

Также нижегородцы спрашивали у главы государства про инфраструктуру и ЖКХ, здравоохранение и газификацию.

Напомним, что прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в совмещенном формате проходит 19 декабря. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан, при этом вопросы принимаются вплоть до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что главе Сарова и минимуществу дано поручение решить вопрос с жильем для многодетных семей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph