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Общество

Нижегородский минздрав взял на контроль вопрос нижегородки о медпомощи

19 декабря 2024 16:39  [121] Общество

Нижегородка Ирина Сычева в ходе прямой линии Владимира Путина 19 декабря задала вопрос об обеспеченности лекарствами и оказании медпомощи отцу, которой нуждается в лечении у кардиолога.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, министр здравоохранения региона Галина Михайлова уже связалась с Ириной Сычевой – вопрос о медицинской помощи ее отцу находится на контроле, он обеспечен необходимыми лекарственными препаратами. 

"За последние несколько лет в систему бюджетного здравоохранения Нижегородской области привлечено около тысячи специалистов. В 2023 году был достигнут долгожданный перелом в обеспечении врачебных кадров – остановилось сокращение числа медиков в нижегородских больницах. В регионе действуют различные меры поддержки как врачей, так и специалистов со средним медицинским образованием.Так, например, в рамках федеральных  программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" за последние 7 лет – с 2018 по 2024 гг. – привлечено порядка 700 специалистов", - отметили в минздраве региона.

В Нижегородской области также разработаны и региональные меры поддержки медиков, которые финансируются за счет средств областного бюджета.

Так, предоставляются выплаты медикам дефицитных специальностей. В 2024 году в рамках данной программы привлечено уже почти 120 врачей. Кроме того, предоставляются выплаты иногородним специалистам для компенсации стоимости аренды жилья. Благодаря этой мере поддержке удалось привлечь в регион уже около 50 врачей из других регионов страны.

Проведён комплексный анализ материально-технической базы учреждений, касающийся оснащения медицинским оборудованием, в том числе тяжёлым, его износ. Также произведена оценка состояния зданий и сооружений лечебного назначения, запланированы меры по улучшению и поддержанию физического состояния объектов. Специалисты проанализировали укомплектованность медицинским персоналом учреждений здравоохранения по профилям, выявлены остродефицитные специальности, такие как эндокринолог, невролог, кардиолог и онколог. 

"Концепция нового развития медицинских организаций Нижнего Новгорода представляет собой укрупнение медицинских организаций, создание в каждом районе города единого районного медучреждения, включающего в себя и поликлинику, и стационар. Таким образом, каждый из районов города будет иметь свою единую сеть филиалов и офисов врачей, максимально приближенных к жилым кварталам. В этом же объединении, в рамках одного юридического лица, будет многопрофильный районный стационар, с современной диагностической базой. Каждый район города будет иметь специализированный профиль, не "ущемляя" сложившихся и хорошо себя зарекомендовавших направлений медицинской помощи для каждой больницы", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей прямой линии уже затрагивал тему обеспечения системы здравоохранения и ее модернизации и дальнейшего развития.

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Теги:
Здравоохранение
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