Генпрокуратура нашла серьёзные нарушения в работе Минпросвещения

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Генеральная прокуратура выявила ряд существенных нарушений в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом в Совете Федерации заявил глава ведомства Игорь Краснов, сообщает телеканал "360".
Он рассказал, что Генпрокуратура провела масштабную проверку, по итогам которой обнаружилось неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьёзные нарушения.
"Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают", - подчеркнул Краснов.
Он добавил, что внёс акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.
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