Генпрокуратура нашла серьёзные нарушения в работе Минпросвещения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральная прокуратура выявила ряд существенных нарушений в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом в Совете Федерации заявил глава ведомства Игорь Краснов, сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что Генпрокуратура провела масштабную проверку, по итогам которой обнаружилось неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьёзные нарушения.

"Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают", - подчеркнул Краснов.

Он добавил, что внёс акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.