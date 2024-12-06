Сокращение количества документов для записи в детский сад
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2024 17:19  [66] Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций в 2024 году
19 декабря 2024 16:52  [100] Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега
19 декабря 2024 16:39  [130] Нижегородский минздрав взял на контроль вопрос нижегородки о медпомощи
19 декабря 2024 15:44  [137] Владимир Путин признал недоработки ЦБ РФ в использовании ключевой ставки
19 декабря 2024 15:09  [140] Линейный ускоритель ЦКП "СКИФ" запустили в наукограде в Новосибирской области
19 декабря 2024 14:38  [148] Третий поток программы "Лидеры наследия" стартует в Нижегородской области в 2025 году
19 декабря 2024 14:18  [174] Депутаты Гордумы поддержали передачу двух объектов в Нижегородском районе в госсобственность
19 декабря 2024 14:10  [151] Депутаты "Единой России" всех уровней присоединись к акции "Ёлка желаний"
19 декабря 2024 14:02  [163] Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей увеличат в Нижегородской области с 2025 года
19 декабря 2024 13:35  [177] Главе Сарова и минимуществу дано поручение решить вопрос с жильем для многодетных семей
Общество

Генпрокуратура нашла серьёзные нарушения в работе Минпросвещения

19 декабря 2024 11:10  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральная прокуратура выявила ряд существенных нарушений в работе министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом в Совете Федерации заявил глава ведомства Игорь Краснов, сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что Генпрокуратура провела масштабную проверку, по итогам которой обнаружилось неэффективное использование выделенных денежных средств и другие серьёзные нарушения.

"Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают", - подчеркнул Краснов.

Он добавил, что внёс акты реагирования, а также обязал министров устранить нарушения. По словам генпрокурора, учащимся необходимо получать знания из актуальных учебников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Министерства Образование Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph