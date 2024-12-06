Эксперты АНО "Национальные приоритеты" изучили потенциал вовлечения людей старшего поколения в профессиональную деятельность Общество

Автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" подготовила экспертный аналитический доклад, посвященный востребованности людей старшего поколения в различных профессиональных сферах.

В докладе "Старшее поколение как кадровый и социальный ресурс" эксперты отметили, что в условиях изменения возрастной структуры населения и усиливающейся потребности российской экономики в кадрах представители старшего поколения становятся одним из ключевых ресурсов общества. Старшие обладают важными для общества компетенциями, готовы вовлекаться в трудовую и социально значимую деятельность.

Среди представителей старшего поколения запрос на активную жизнь достаточно высок, а доля людей 65+ на рынке труда увеличивается. На данный момент около 19 млн представителей старшего поколения могут стать активными участниками социальной жизни общества в роли наставников, волонтеров, организаторов и сотрудников с большим профессиональным опытом. Для этого работодателям, государственным и некоммерческим организациям необходимо создавать комфортные условия для продолжения участия старших в жизни общества.

Аналитики отметили, что представители старшего поколения являются важным кадровым ресурсом для экономики России. Сферы трудоустройства старшего поколения: производство, социальная сфера (здравоохранение, образование, социальные услуги), туризм, торговля.

Потребность работников старшего поколения передавать накопленный опыт и знания перерастает в востребованную на рабочем месте практику наставничества. Во многих промышленных компаниях старшие становятся наставниками для молодежи и занимаются профориентацией школьников.

Люди старшего возраста имеют большой профессиональный опыт, что делает их важным кадровым резервом в условиях нехватки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Поэтому компании продолжают работать с сотрудниками, которые достигли пенсионного возраста, оставляя их на тех же позициях или переводя их в статус наставников и экспертов (особенно в рабочих профессиях).

Работники старших возрастных групп наиболее представлены в обрабатывающем производстве. В 2023 году в этой сфере было занято 829 тыс. граждан старше 60 лет. При этом в августе 2023 года именно обрабатывающие производства испытывали острый дефицит кадров – 70% предприятий сообщили о нехватке сотрудников. Предприятия возвращают на работу старших и развивают программы повышения квалификации для них.

Инструменты поддержки представителей старшего поколения на рабочем месте – это внедрение гибкого / сокращенного графика работы, уменьшение физической нагрузки, повышение квалификации или переобучение.

Также старшие помогают "закрывать" большое количество социальных проблем и задач. Их мотивация при этом заключается в том, чтобы быть востребованными, продолжать активную жизнь, сохранять социализацию, помогать другим.

Ключевой ресурс старшего поколения – свободное время, ответственность, коммуникабельность, наличие жизненного и организационного опыта, умение находить решения в любой ситуации.

Направления деятельности, в которых наиболее востребованы люди старшего возраста, - это наставничество для молодежи, помощь тем, кто в ней нуждается (люди с ограниченными возможностями, старшие, нуждающиеся в уходе, дети, оставшиеся без родителей и т.п.), туризм, городское благоустройство.

Возможность помогать другим – источник мотивации для «серебряных» волонтеров. Поэтому они участвуют в проектах помощи по уходу за нуждающимися. Кроме того, представители старшего поколения обладают знаниями об истории и культуре родных мест и готовы делиться ими с туристами и молодым поколением. "Серебряные" волонтеры проходят курсы по подготовке гидов и становятся местными экскурсоводами. Также старшие активно вовлекаются в мероприятия и проекты по благоустройству городских территорий и сохранению окружающей среды.

Эксперты АНО "Национальные приоритеты" отмечают, что сохранять вкус к жизни и оставаться востребованными в разных её сферах российским пенсионерам помогают федпроекты "Старшее поколение" и «Содействие занятости» национального проекта "Демография".

Ознакомиться с полной версией доклада можно на сайте национальных проектов России.