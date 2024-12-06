Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2024 18:59  [48] Около 7000 иностранных студентов учится в Нижегородской области
19 декабря 2024 18:46  [78] Нижегородские полицейские передали новогодние подарки детям своих коллег из ДНР
19 декабря 2024 18:33  [88] Новые меры поддержки приемных родителей появятся в Нижегородской области
19 декабря 2024 18:16  [100] Праздничное открытие "Новогодней Горьковской ярмарки" пройдет в Нижнем Новгороде
19 декабря 2024 18:02  [103] Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов
19 декабря 2024 17:43  [101] В нижегородской гимназии №25 прошло торжественное мероприятие в рамках проекта "Новая школа"
19 декабря 2024 17:19  [125] Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций в 2024 году
19 декабря 2024 16:52  [134] Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега
19 декабря 2024 16:39  [184] Нижегородский минздрав взял на контроль вопрос нижегородки о медпомощи
19 декабря 2024 15:44  [170] Владимир Путин признал недоработки ЦБ РФ в использовании ключевой ставки
Общество

В нижегородской гимназии №25 прошло торжественное мероприятие в рамках проекта "Новая школа"

19 декабря 2024 17:43  [101] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В нижегородской гимназии №25 им. А.С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги реализации федеральной программы по капитальному ремонту образовательных учреждений, в которой школа приняла участие одной из первых в регионе. Капитальный ремонт здания гимназии завершился в декабре 2023 года, и с января 2024 года в учебном заведении возобновлен учебный процесс. Сейчас здесь обучается более 660 детей. 

Директор учреждения Татьяна Калмыкова с гордостью провела экскурсию по обновленной гимназии для регионального координатора проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Маргариты Банниковой и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова, которые оказали поддержку в реализации программы. 

Здание построено в 1936 году, в войну здесь располагался госпиталь, в послевоенные годы открылась гимназия. Капитального ремонта с того времени здесь не было, проводились только текущие и косметические работы. 
  
"Мы просто счастливы, что попали в эту программу. В результате мы получили абсолютно новое здание. Фронт работ был масштабным. Сделан ремонт всех коммуникаций: водопровод, теплоснабжение, электрика. У нас утепленный, новый фасад, укрепляли стены, поднимали полы, заменили все окна. Масштабные отделочные работы проведены по всей школе, вплоть до того, что заменили центральную лестницу. Перепланировали пищеблок, теперь у нас красивая и уютная столовая, новое оборудование на кухне. Прекрасный актовый зал со сценой, с паркетным полом, люстрами. Созданы все условия, чтобы учиться и развиваться", - поделилась директор гимназии.  

На проведение капитального ремонта было выделено более 86 млн рублей. Также при поддержке бюджетов всех уровней для школы закуплено современное оборудование: компьютеры, интерактивные панели, рельсовые системы, ноутбуки, планшеты, виар-шлемы с программным обеспечением, робототехника, цифровые лаборатории и многое другое. Кроме того, приобретено оборудование для пищеблока и актового зала,  новая мебель более чем на 40 млн рублей. 

Педагоги, родители, дети не только с нетерпением ждали окончания ремонта, но и сами активно участвовали в процессе: следили за работами, обсуждали дизайн, помогали приводить в порядок. 

"Для нашей школы это стало рубежным моментом – жизнь гимназии разделилась на "до" ремонта и "после". У нас даже была создана целая группа активных родителей – приходили, смотрели, оценивали, делали какие-то замечания, свои поправки вносили. А после окончания ремонта больше ста человек одновременно приходили, приводили в порядок кабинеты учебные, коридоры и другие помещения школы. Участвовали все вместе!", - рассказал председатель родительского комитета гимназии №25 Евгений Баранов. 

В торжественной обстановке Маргарита Банникова и Юрий Балашов вручили благодарственные письма и памятные подарки за помощь в ремонте преподавателям, представителям родительского сообщества и активным ученикам.  

"В рамках депутатского контроля я посещал постоянно школу на протяжении всего ремонта. И видел, насколько были вовлечены в процесс все: директор Татьяна Владимировна, весь педагогический коллектив, родители. Старались, думали, рассуждали над каждым объектом, каждой деталью, начиная с выбора плитки, цвета стен до покупки нового оборудования. Настрой у всех был один  – сделать для ребят одну из лучших школ Нижнего Новгорода. Считаю, что так и получилось! И конечно спасибо проекту "Новая школа", который партия "Единая Россия" реализует уже несколько лет. Его результаты мы видим своими глазами", - отметил депутат регионального парламента Юрий Балашов. 

В свою очередь, региональный координатор партпроекта Маргарита Банникова подчеркнула, что на последнем Съезде партии Президент уделил особое внимание итогам программы капремонта школ и сказал, что она будет продолжена.

"Благодаря проектам и программам, которые сейчас государство внедряет и развивает в сфере образования, появляются колоссальные возможности для образования и самореализации. Эти проекты направлены на наше будущее. И я хочу пожелать ребятам, чтобы вместе со своим личным будущим они успешно строили и будущее всей нашей страны. А мы продолжим создавать для них все необходимые условия для этого. Нашим замечательным педагогам желаю никогда не останавливаться на достигнутом и идти к новым проектам и открытиям!", - сказала координатор партпроекта. 

Напомним, капитальный ремонт школ в Нижегородской области проводится в рамках федеральной и региональной программ. Федеральную программу капремонта школ партия "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения. Она была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде "Единой России" в 2021 году. Нижегородская область активно участвует в программе с 2022 года. На XXII Съезде "Единой России", который прошел 14 декабря, Президент подчеркнул, что программа капремонта школ продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране. Капремонт и строительство образовательных учреждений – в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph