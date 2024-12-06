В нижегородской гимназии №25 прошло торжественное мероприятие в рамках проекта "Новая школа" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В нижегородской гимназии №25 им. А.С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги реализации федеральной программы по капитальному ремонту образовательных учреждений, в которой школа приняла участие одной из первых в регионе. Капитальный ремонт здания гимназии завершился в декабре 2023 года, и с января 2024 года в учебном заведении возобновлен учебный процесс. Сейчас здесь обучается более 660 детей.

Директор учреждения Татьяна Калмыкова с гордостью провела экскурсию по обновленной гимназии для регионального координатора проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Маргариты Банниковой и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова, которые оказали поддержку в реализации программы.

Здание построено в 1936 году, в войну здесь располагался госпиталь, в послевоенные годы открылась гимназия. Капитального ремонта с того времени здесь не было, проводились только текущие и косметические работы.



"Мы просто счастливы, что попали в эту программу. В результате мы получили абсолютно новое здание. Фронт работ был масштабным. Сделан ремонт всех коммуникаций: водопровод, теплоснабжение, электрика. У нас утепленный, новый фасад, укрепляли стены, поднимали полы, заменили все окна. Масштабные отделочные работы проведены по всей школе, вплоть до того, что заменили центральную лестницу. Перепланировали пищеблок, теперь у нас красивая и уютная столовая, новое оборудование на кухне. Прекрасный актовый зал со сценой, с паркетным полом, люстрами. Созданы все условия, чтобы учиться и развиваться", - поделилась директор гимназии.

На проведение капитального ремонта было выделено более 86 млн рублей. Также при поддержке бюджетов всех уровней для школы закуплено современное оборудование: компьютеры, интерактивные панели, рельсовые системы, ноутбуки, планшеты, виар-шлемы с программным обеспечением, робототехника, цифровые лаборатории и многое другое. Кроме того, приобретено оборудование для пищеблока и актового зала, новая мебель более чем на 40 млн рублей.

Педагоги, родители, дети не только с нетерпением ждали окончания ремонта, но и сами активно участвовали в процессе: следили за работами, обсуждали дизайн, помогали приводить в порядок.

"Для нашей школы это стало рубежным моментом – жизнь гимназии разделилась на "до" ремонта и "после". У нас даже была создана целая группа активных родителей – приходили, смотрели, оценивали, делали какие-то замечания, свои поправки вносили. А после окончания ремонта больше ста человек одновременно приходили, приводили в порядок кабинеты учебные, коридоры и другие помещения школы. Участвовали все вместе!", - рассказал председатель родительского комитета гимназии №25 Евгений Баранов.

В торжественной обстановке Маргарита Банникова и Юрий Балашов вручили благодарственные письма и памятные подарки за помощь в ремонте преподавателям, представителям родительского сообщества и активным ученикам.

"В рамках депутатского контроля я посещал постоянно школу на протяжении всего ремонта. И видел, насколько были вовлечены в процесс все: директор Татьяна Владимировна, весь педагогический коллектив, родители. Старались, думали, рассуждали над каждым объектом, каждой деталью, начиная с выбора плитки, цвета стен до покупки нового оборудования. Настрой у всех был один – сделать для ребят одну из лучших школ Нижнего Новгорода. Считаю, что так и получилось! И конечно спасибо проекту "Новая школа", который партия "Единая Россия" реализует уже несколько лет. Его результаты мы видим своими глазами", - отметил депутат регионального парламента Юрий Балашов.

В свою очередь, региональный координатор партпроекта Маргарита Банникова подчеркнула, что на последнем Съезде партии Президент уделил особое внимание итогам программы капремонта школ и сказал, что она будет продолжена.

"Благодаря проектам и программам, которые сейчас государство внедряет и развивает в сфере образования, появляются колоссальные возможности для образования и самореализации. Эти проекты направлены на наше будущее. И я хочу пожелать ребятам, чтобы вместе со своим личным будущим они успешно строили и будущее всей нашей страны. А мы продолжим создавать для них все необходимые условия для этого. Нашим замечательным педагогам желаю никогда не останавливаться на достигнутом и идти к новым проектам и открытиям!", - сказала координатор партпроекта.

Напомним, капитальный ремонт школ в Нижегородской области проводится в рамках федеральной и региональной программ. Федеральную программу капремонта школ партия "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения. Она была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде "Единой России" в 2021 году. Нижегородская область активно участвует в программе с 2022 года. На XXII Съезде "Единой России", который прошел 14 декабря, Президент подчеркнул, что программа капремонта школ продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране. Капремонт и строительство образовательных учреждений – в числе приоритетных направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".