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Политика

Иван Разуваев назначен руководителем Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области

19 декабря 2024 17:49  [118] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Генеральным директором АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" ("КРПП НО") назначен Иван Разуваев. Ранее он возглавлял Торгово-промышленную палату (ТПП) Нижегородской области.

"За последние два года мы оптимизировали инфраструктуру поддержки бизнеса, чтобы наши предприниматели могли получать максимум информации через "одно окно". Со следующего года в стране изменится структура национальных проектов – начнет действовать нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», узкоспециализированные национальные проекты технологического лидерства, направленные на развитие химической, космической, атомной, транспортной отраслей, здравоохранения, биотехнологий, беспилотной авиации. Поддержке компаний, работающих в этих направлениях, будет уделяться особое внимание, поэтому наша задача сейчас – подготовить инфраструктуру к новым задачам и вызовам", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он отметил, что назначение на должность руководителя корпорации Ивана Разуваева призвано усилить этот фронт работы.

"Иван Разуваев - опытный управленец, хорошо проявивший себя в должности руководителя Торгово-промышленной палаты, признанной одной из лучших в стране. Наша совместная работ помогла преодолеть сложности пандемии, острый период влияния санкций. Полученный опыт будет крайне полезен Ивану Андреевичу на новой должности", - сказал заместитель губернатора. 

"КРПП НО" – подведомственная организация министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, последние пять лет Иван Разуваев был плотно вовлечен в повестку национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", курируемых нижегородским Минпромом.

"Корпорация объединяет ключевые организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Нижегородской области, такие как Центр поддержки экспорта, Центр импорта и импортозамещения, сеть центров "Мой бизнес", Региональный центр компетенций, Центр кластерного развития. Именно эти организации помогают разрабатывать и реализуют "на земле" как региональные, так и федеральные меры государственной поддержки. Очень важно, что новый руководитель КРПП НО имеет большую практику в этих направлениях и налаженные контакты с представителями бизнес-сообщества региона", - подчеркнул Максим Черкасов.

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Теги:
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