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Общество

Новые меры поддержки приемных родителей появятся в Нижегородской области

19 декабря 2024 18:33  [94] Общество

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 19 декабря депутаты приняли закон об увеличении ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание приемных детей-инвалидов.

Законом, вступающим в силу с 1 января 2025 года, для приемных родителей, воспитывающих приемных детей-инвалидов со второй и третьей степенью выраженности ограничений увеличивается ежемесячное вознаграждение.

Размер вознаграждения за воспитание приемного ребенка-инвалида с третьей степенью выраженности ограничений по одной из основных категорий жизнедеятельности составит 40 716 рублей в месяц, а за воспитание ребенка-инвалида со второй степенью выраженности ограничений по способностям к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению – 30 537 рублей в месяц.

"Увеличение ежемесячного вознаграждения приемным семьям будет выступать в качестве достойной оплаты труда приемных родителей, которые берут на себя ответственность за воспитание, уход и заботу за особенными детьми, создают для них атмосферу, в которой они смогут развиваться и чувствовать себя защищенными", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячного пособия на опекаемых детей увеличат в Нижегородской области с 2025 года.

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Теги:
Дети Законодательное собрание
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