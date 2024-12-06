Проект изменений в региональный закон о регулировании земельных отношений принят в I чтении Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания приняли в первом чтении проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", внесенный губернатором.

Законопроектом предлагается установить возможность признания масштабными инвестиционными проектами проекты строительства наемных домов, все квартиры в которых будут предоставляться по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма жилых помещений работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также организаций отдельных отраслей промышленности, определённых правительством области, и сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

"Оборонные предприятия должны получить возможность строить арендное жилье для своих сотрудников. Это станет важным шагом в решении проблемы дефицита кадров, которая сегодня очень остра во многих отраслях в условиях рекордно низкой безработицы. Для людей, не имеющих возможность взять ипотеку, получение жилья на условиях социального найма от работодателя на льготных условиях – хорошая возможность решить квартирный вопрос", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Востребованность жилья для работников оборонной и промышленной отраслей сегодня настолько велика, что мы просто обязаны вернуться к практике ведомственного жилья, адаптировав её под современные реалии. Нашей целью является создание эффективного механизма наемных домов, который не только обеспечит доступное арендное жилье, но и даст возможность предприятиям реализовывать свои жилищные проекты", - отметил председатель комитета Заксобрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области на 2025 год принят на заседании Заксобрания.