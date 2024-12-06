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Экономика

Бюджет Нижегородской области на 2025 год принят на заседании Заксобрания

19 декабря 2024 16:07  [2] Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 19 декабря приняли во втором окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали губернатор Нижегородской области, депутаты, комитеты и парламентские фракции.

Ко второму чтению доходы областного бюджета увеличены на 32 млрд рублей, из них – на 31,4 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также за счет дополнительных доходов, отраженных в поправках депутатов. Таким образом, в главном финансовом документе заложены федеральные средства в объеме 43,3 млрд рублей.

Поправки депутатов регионального парламента касались, в частности, увеличения доходов бюджета от продажи прав на заключение договоров о комплексном развитии территории – на 159,5 млн рублей, доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим области, - на 200 млн рублей, от перечисления части прибыли государственных предприятий – на 200 млн рублей. Также, например, парламентарии предлагали увеличить расходы на расселение аварийных домов, проведение противооползневых мероприятий в Нижегородском кремле.

Комитет Заксобрания по социальным вопросам предложил увеличить в 2025 году на 18 млн рублей расходы на выплаты "Матерям-героиням" и родителям, воспитавшим десять и более детей.

Фракция ЛДПР - предоставить субсидии на приобретение контейнеров и бункеров для установки в исторических местах и местах большой туристической активности в Нижнем Новгороде – 26,7 млн рублей на установку не менее 1500 контейнеров и 35,6 млн рублей – на создание дополнительно не менее 170 площадок.

Фракция партии "Справедливая Россия – за правду" - выделить 51,6 млн рублей на установку 63 трамвайных остановочных павильонов в Нижнем Новгороде.

Фракция партии "Новые люди" предложила увеличить расходы на создание дополнительных мест для содержания не менее 100 животных без владельцев.

Фракция партии "Единая Россия" предложила заложить в бюджете на 2025 год дополнительно 81,5 млн рублей на увеличение ежемесячного вознаграждения за воспитание приемных детей-инвалидов, 366,2 млн рублей – на увеличение размера ежемесячного денежного пособия на опекаемых детей, 6,1 млн рублей – на увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей.

Кроме того, с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение размера специальной социальной выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь за счёт средств областного бюджета в сельской местности и малых городах по аналогии с выплатами, предусмотренными для работников, оказывающих медицинскую помощь за счёт средств ОМС. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона на следующий год.

С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2025 год сверстаны в объеме 361,5 млрд рублей (на 14,4% выше первоначального бюджета текущего года). Планируется, что на 2026 год доходы составят 373,6 млрд рублей, на 2027 год – 400,5 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2025 год предусмотрены в сумме 389,2 млрд рублей (на 17,8% выше первоначального бюджета текущего года). Расходы на 2026 год – 373,6 млрд рублей, на 2027 год – 400,5 млрд рублей.

"Не могу не поздравить с филигранным в финансово-экономическом смысле прохождением 2024 года. Мы постарались быть не настолько оптимистичными, как мы обычно бываем. Конечно, инерция замедления экономических процессов скажется в следующем году. Но мы все равно рассчитываем, что параметры бюджета будут исполнены в том виде, как мы их запланировали, но для этого всем нужно будет постараться. Самое важное –бюджет у нас по-прежнему социально-ориентированный. Не одно из социальных обязательств не было секвестрировано. Конечно, бюджет-2025 очень сильно ориентирован на поддержку участия нашей страны в СВО. Очень большое количество средств зарезервировано на обеспечение бойцов и их семей. Для того, чтобы соблюсти наши главные приоритеты – соблюдение социальных требований и поддержка СВО – конечно, пришлось заниматься сокращением большого количества расходов. Что можно отложить – мы отложили. Если ситуация изменится в лучшую сторону – мы ко всем мероприятиям, которые не были поддержаны при формировании бюджета, вернемся", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Принятие областного бюджета – результат огромной совместной работы депутатов Законодательного Собрания, губернатора и правительства Нижегородской области. Было проведено множество совещаний, дискуссий, согласительных процедур, внесено много изменений в результате обсуждений на заседаниях комитетов и фракций. Благодаря этому мы находим решения, позволяющие соблюсти интересы всех сторон. Главный финансовый документ учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Важно, что при этом мы сохраняем социальную направленность бюджета – на социальную сферу в следующем году пойдет больше 60% расходов. Регион будет развиваться, продолжится реализация крупных инвестиционных проектов и масштабных инфраструктурных проектов. Впереди большая работа", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Гордума Дзержинска приняла бюджет на 2025 год.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание
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