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Общество

ГУ МЧС предупреждает о гололёде в Нижегородской области

20 декабря 2024 09:42  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гололёд прогнозируются в Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и вечером. Напомним, сегодня в течение дня ожидается значительное повышение температуры с -10 до 0 градусов с осадками в смешанной фазе, возможны ледяные дожди.

В регионе прогнозируется повышение количества ЧС, связанных с обрывом проводов электропередачи, обрушения конструкций, заторы на трассах, увеличение числа ДТП.

В связи с этим нижегородцам следует ограничить использование автотранспорта. Также рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

Пешеходам следует быть очень осторожными, чтобы снизить вероятность получения травм.

Если вы увидели оборванные провода, то не приближайтесь к ним, а сообщите об этом в администрацию населённого пункта или на горячую линию "Нижновэрерго".

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Теги:
МЧС Погода
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