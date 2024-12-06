ГУ МЧС предупреждает о гололёде в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гололёд прогнозируются в Нижегородской области 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня и вечером. Напомним, сегодня в течение дня ожидается значительное повышение температуры с -10 до 0 градусов с осадками в смешанной фазе, возможны ледяные дожди.

В регионе прогнозируется повышение количества ЧС, связанных с обрывом проводов электропередачи, обрушения конструкций, заторы на трассах, увеличение числа ДТП.

В связи с этим нижегородцам следует ограничить использование автотранспорта. Также рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.

Пешеходам следует быть очень осторожными, чтобы снизить вероятность получения травм.

Если вы увидели оборванные провода, то не приближайтесь к ним, а сообщите об этом в администрацию населённого пункта или на горячую линию "Нижновэрерго".