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Общество

Участники грантового конкурса соцпроектов "Открытый Нижний" в 2024 году реализовали десятки проектов

20 декабря 2024 10:57  [120] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В администрации Нижнего Новгорода прошла итоговая презентация проектов-победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2024 году. 

Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики, результаты своей работы представили 19 некоммерческих организаций-участниц конкурса.

Директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян отметил, что за последние несколько лет фонд конкурса был значительно увеличен. Общая сумма грантов возросла до 15 миллионов рублей. Кроме того, для некоммерческих организаций, которые ведут свою деятельность на территории Нижнего Новгорода, размер одного гранта составил до 1 млн рублей. В прошлом году он составлял 500 тысяч рублей.

Конкурс проводился по семи тематическим направлениям: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зеленый Нижний", "Социальный Нижний", "Патриотичный Нижний" и "Молодой Нижний". В рамках проектов были реализованы мероприятия, направленные на развитие межнациональных отношений, продвижение здорового образа жизни, поощрение инициативы в вопросах патриотического воспитания, культурно-просветительские, экологические и социальные акции.

Самым популярным среди участников стало направление "Социальный Нижний". По этому направлению прошли групповые инклюзивные тренировки, тренинги для нижегородских семей по теме семейного этикета и семейных ценностей. Помимо этого, среди прочего было организовано горячее питание для нуждающихся одиноких лиц пожилого и престарелого возраста, а также тренинги и семинары для членов семей, переживших жестокое обращение.

Благодаря грантовой поддержке развитие получил проект "тихий!баскетбол", который дает возможность заниматься спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.

В тематическом направлении "Молодой Нижний" среди победителей оказался проект "Школа ремесел". В учебных заведениях города школьники занимались пошивом постельных принадлежностей для нужд СВО. 

Ранее сообщалось, что победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 19 социальных проектов.

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Теги:
Конкурсы Социальные проекты
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