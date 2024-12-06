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Общество

Маршруты А-12 и А-89 изменятся в Нижнем Новгороде в 2025 году

20 декабря 2024 12:58  [100] Общество

Маршруты автобусов А-89 и А-12 изменятся в Нижнем Новгороде с 1 января 2025 года. Об этом сообщает центр развития транспортных систем региона (ЦРТС).

Изменение маршрута автобусов А-89 связано с полноценным запуском движения трамваев №6 и №7.

Автобусы А-89 будут следовать по Московскому шоссе с продлением до остановки "Улица Долгополова". Маршрут автобусов будет проходить по улицам Чаадаева, Ярошенко, Рябцева, Московскому шоссе, улице Ивана Романова, Советской, площади Революции, улицам Прокофьева и Долгополова.

"Изменения в маршруте позволит улучшить транспортное обслуживание нескольких участков, в том числе, завода "Сокол". Маршрут А-89 будут обслуживать 5 автобусов среднего класса", - пояснили в ЦРТС.

В свою очередь, маршрут автобусов А-12 "ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки" сократится до остановки "Платформа Чаадаево", что позволит улучшить интервалы движения автобусов.

Участок по улицам Светлоярской и Циолковского будет исключен из маршрута А-12. Его станут обслуживать автобусы А-76 "Улица Дубравная – Московское шоссе". Новый маршрут откроется с 27 декабря, благодаря переводу на госконтракт маршрута Т-76.

Напомним, Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов в 2025 году.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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