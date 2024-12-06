Нижегородская область закупает около 300 электробусов и трамваев у Белоруссии Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородская область закупает 290 электробусов и трамваев у Белоруссии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области назвал невероятной динамику взаимоотношений региона и Белоруссии по итогам встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

"Это связано с тем, что у нас во многом есть схожесть в экономиках. И та, и другая экономики базируются на высокотехнологичных обрабатывающих отраслях. Поэтому у нас очень много связей в промышленности", - сказал Глеб Никитин.

По оценке губернатора Нижегородской области, одним из флагманских совместных проектов является формирование подвижного состава для реформы городского электротранспорта в России.

"Мы являемся регионом - абсолютным лидером по этой реформе. При поддержке правительства РФ мы закупаем 120 электробусов и 170 белорусского производства. У нас будет самый большой парк электробусов после Москвы", - подчеркнул нижегородский губернатор.

Напомним, что Нижегородская область намерена поставить в Белоруссию 10 речных судов.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.