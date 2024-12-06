Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке за вооруженный мятеж Общество

Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил закон о пожизненном лишении свободы за вооружённый мятеж. Такое наказание предусмотрено за организацию или участие, если в результате такого мятежа погибли люди или наступили иные тяжкие последствия. об этом сообщает телеканал "360".

При этом законопроект разделяет ответственность за преступление в зависимости от вовлечённости в него и наступивших последствий.

Так, за организацию вооружённого мятежа или шефство над ним грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, за участие - от 12 до 20 лет тюрьмы.

Лишение свободы до 15 лет грозит иностранцам, которые, находясь в России, помогали противнику в деятельности против безопасности страны.

Напомним, в июне представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили инициативу об ужесточении наказания за мятеж вплоть до пожизненного. 17 декабря законопроект был поддержан депутатами Госдумы.