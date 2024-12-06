Депутаты Думы Дзержинска исполнят мечты детей в акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Дзержинские депутаты во главе с председателем Викторией Николаевой приняли участие в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний".

По традиции акцию 5 декабря открыл президент России Владимир Путин. На форуме #МЫВМЕСТЕ глава государства снял с новогодней ели в центральном выставочном зале "Манеж" три открытки с желаниями детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Депутаты городской Думы Дзержинска – Виктория Николаева, Олег Богданов, Виктор Романов, Александр Терентьев, Ринат Реймов, Иван Григорьев, Юрий Шахунц, Михаил Богоявленский, Евгений Монахов – регулярные участники этой акции. Они исполнят желания маленьких дзержинцев. Открытки с просьбами депутаты сняли с ёлки в городской Думе.

Традиционно участниками акции становятся ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дети – инвалиды. Ребята загадали игрушки, "умную колонку", но больше всего было запросов на подарок-сюрприз.

"Мне уже не впервые попадается шарик с просьбой сделать подарок-сюрприз, - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева. - С одной стороны ты понимаешь, что ребёнок будет рад любому подарку. С другой – это очень ответственно, хочется угадать желание того, кто ждёт этот сюрприз. Поэтому к делу подхожу скрупулёзно и с душой!". Она добавила, что депутатский корпус дзержинской Думы всегда с удовольствием участвует в этой новогодней акции. Потому что взрослые хотят совершить маленькое волшебство, порадовать ребятишек и привлечь как можно больше внимания к этому замечательному всероссийскому проекту.

Напомним, Всероссийская новогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний" позволяет исполнить новогодние мечты детей со всей России. Проект реализован Движением Первых. Ежегодно дети становятся мечтателями — они размещают желания на сайте проекта.

Принять участие в "Елке желаний" могут дети в возрасте от 3 до 17 лет, а взрослым достаточно зарегистрироваться на сайте проекта елкажеланий.рф в качестве исполнителя, выбрать мечтателя и исполнить его желание. Виртуальная ёлка работает до 28 февраля 2025 года.