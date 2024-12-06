Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2024 14:17  [82] Депутаты Думы Дзержинска исполнят мечты детей в акции "Ёлка желаний"
20 декабря 2024 14:02  [113] Нижегородского регоператора осудили за нарушении экологических требований на Богородском полигоне
20 декабря 2024 13:32  [119] Бухгалтер из Нижнего Новгорода присвоила 3,5 млн рублей из кассы двух компаний
20 декабря 2024 13:13  [116] Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке за вооруженный мятеж
20 декабря 2024 12:58  [215] Маршруты А-12 и А-89 изменятся в Нижнем Новгороде в 2025 году
20 декабря 2024 12:38  [161] Новогоднюю ёлку устанавливают в парке на нижегородской Стрелке
20 декабря 2024 12:03  [150] Режим повышенной готовности ввели в Нижновэнерго из-за ледяного дождя
20 декабря 2024 11:31  [158] Более 4 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году
20 декабря 2024 11:25  [184] Нижегородские судебные приставы передали конфискованную иномарку в зону СВО
20 декабря 2024 11:12  [160] Прокуратура хочет взыскать с экс-замглавы Нижнего Новгорода Дзепы 805 млн рублей
Общество

Депутаты Думы Дзержинска исполнят мечты детей в акции "Ёлка желаний"

20 декабря 2024 14:17  [82] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Дзержинские депутаты во главе с председателем Викторией Николаевой приняли участие в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний".

По традиции акцию 5 декабря открыл президент России Владимир Путин. На форуме #МЫВМЕСТЕ глава государства снял с новогодней ели в центральном выставочном зале "Манеж" три открытки с желаниями детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Депутаты городской Думы Дзержинска – Виктория Николаева, Олег Богданов, Виктор Романов, Александр Терентьев, Ринат Реймов, Иван Григорьев, Юрий Шахунц, Михаил Богоявленский, Евгений Монахов – регулярные участники этой акции. Они исполнят желания маленьких дзержинцев. Открытки с просьбами депутаты сняли с ёлки в городской Думе.

Традиционно участниками акции становятся ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дети – инвалиды. Ребята загадали игрушки, "умную колонку", но больше всего было запросов на подарок-сюрприз.

"Мне уже не впервые попадается шарик с просьбой сделать подарок-сюрприз, - сказала председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева. - С одной стороны ты понимаешь, что ребёнок будет рад любому подарку. С другой – это очень ответственно, хочется угадать желание того, кто ждёт этот сюрприз. Поэтому к делу подхожу скрупулёзно и с душой!". Она добавила, что депутатский корпус дзержинской Думы всегда с удовольствием участвует в этой новогодней акции. Потому что взрослые хотят совершить маленькое волшебство, порадовать ребятишек и привлечь как можно больше внимания к этому замечательному всероссийскому проекту.

Напомним, Всероссийская новогодняя благотворительная акция "Ёлка желаний" позволяет исполнить новогодние мечты детей со всей России. Проект реализован Движением Первых. Ежегодно дети становятся мечтателями — они размещают желания на сайте проекта.

Принять участие в "Елке желаний" могут дети в возрасте от 3 до 17 лет, а взрослым достаточно зарегистрироваться на сайте проекта елкажеланий.рф в качестве исполнителя, выбрать мечтателя и исполнить его желание. Виртуальная ёлка работает до 28 февраля 2025 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Дзержинск Ёлка желаний
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph