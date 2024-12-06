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Общество

Нижегородское Заксобрание в 2024 году особое внимание уделило "семейному" законодательству

20 декабря 2024 15:52  [83] Общество

Нижегородское Заксобрание в 2024 году особое внимание уделило "семейному" законодательству. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"В 2024 году был принят ряд важных законов, среди которых увеличение единовременного пособия при усыновлении ребенка до 300 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей за детей-инвалидов и детей старше 7 лет. Также повысилось ежемесячное пособие на опекаемых детей до 100% от прожиточного минимума, а на опекаемых детей-инвалидов — до 110%", - подчеркнул Евгений Люлин.

Значительные изменения коснулись и многодетных семей: был установлен бессрочный статус многодетной семьи, сохранены меры социальной поддержки на период обучения детей в вузах и профессиональных образовательных организациях, а также введена компенсация в размере 50% платы за жилье.

В рамках Года Семьи также расширены возможности использования регионального материнского капитала и жилищного сертификата.

Говоря о планах на 2025 год, Евгений Люлин подчеркнул, что работа по поддержке разных категорий семей с детьми будет продолжена. В частности, запланирована в том числе по результатам изучения передового опыта соседних регионов проработка вопросов по жилью для многодетных семей, обеспечение их вместительным автотранспортом, предоставлению мер поддержки студенческим семьям, по повышению критерия нуждаемости при назначении пособия на ребенка-инвалида, размера самого пособия.

Ранее сообщалось, что сроки постановки многодетных семей на учет сократили в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи
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