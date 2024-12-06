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Общество

Сроки постановки многодетных семей на учет сократили в Нижегородской области

20 декабря 2024 15:25  [110] Общество

В Нижегородской области сократили сроки постановки многодетных семей на учет для получения земельного участка или жилищного сертификата.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министерство имущественных и земельных отношений и региональный Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг проанализировали особенности предоставления двух услуг: по постановке на учет для получения земельного участка и для получения жилищного сертификата взамен участка.  Пакет документов для этих мер поддержки одинаковый, поэтому подать заявку на них на портале "Госуслуги" теперь можно по единой ссылке.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, срок предоставления услуги сократился с 27 до 16 рабочих дней. При подаче заявления в электронном виде сокращен и пакет документов – с 11-ти до 2-х. При электронной подаче остался документ, который подтверждает у ребенка до 14 лет гражданство РФ, и подтверждение из органов опеки и попечительства отсутствие судебного решения о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах.

Если документы, удостоверяющие личность заявителя или членов его семьи, выданы иностранным государством, а в семье есть дети до 23 лет, которые учатся в вузе по очной форме, проходят военную или альтернативную службу, родитель также может прикрепить эти подтверждающие документы в электронном виде в личном кабинете на "Госуслугах".

Получить услугу может один из родителей, также возможна подача заявления доверенным лицом многодетной семьи. В этом случае к заявлению необходимо приложить нотариальную доверенность и паспортные данные доверенного лица. Вся информация о принятом решении при направлении заявления через "Госуслуги" придет заявителю в личный кабинет.

С января 2025 года за предоставлением услуги можно будет обратиться в отделения МФЦ. При оформлении заявления таким способом будут необходимы паспорт, реквизиты документов, удостоверяющих личность всех членов семьи и документов, подтверждающих родство, сведения СНИЛС, документы о гражданстве детей до 14 лет и об отсутствии судебного решения о лишении родительских прав. В некоторых случаях могут потребоваться справка из образовательной организации об обучении ребенка, справка из военного комиссариата о призыве на военную службу либо о прохождении альтернативной гражданской службы.

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородские родители, воспитавшие более 10 детей, будут получать допвыплаты.

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Теги:
Госуслуги Многодетные семьи
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