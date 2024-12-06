"Горьковская Ярмарка" откроется в Нижнем Новгороде 23 декабря Общество

фото: администрация города Нижнего Новгорода

Главная локация фестиваля "Горьковская Ёлка" откроется на площади Маркина 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода.

Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева рассказала, что подобная ярмарка проводится впервые и приурочена к 125-ой годовщине первой благотворительной елки, которую в 1900 году организовал Максим Горький.

"С радостью приглашаю нижегородцев и гостей нашего города на "Горьковскую Ярмарку", которая пройдет в историческом месте Нижнего Новгорода – между знаменитой бывшей купеческой Миллионкой и волжским портом. Здесь вы сможете насладиться традициями русской ярмарки с праздничной торговлей и вкусными угощениями. Однако наш фестиваль не ограничивается только развлекательной частью – это, прежде всего, благотворительный проект. На "Горьковской Ярмарке" на площади Маркина будет работать "Домик добрых дел", куда каждый желающий сможет принести новогодний подарок для детей из новых регионов. В качестве подарков будут приниматься новые книги и игрушки в фабричных упаковках. Давайте в этот светлый праздник Новый год вместе подарим радость тем, кто в этом особенно нуждается!" – подчеркнула Светлана Гуляева.

В стилизованных домиках горожане смогут попробовать чай с выпечкой и пряниками, приобрести тематические сувениры, а также сделать новогодний сувенир своими руками на мастер-классах. Регистрация на них открыта на сайте горьковскаяелка.рф в разделе "Домик добрых дел".

Ярмарка будет работать с 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Режим работы 31 декабря - с 12.00 до 18.00, 1 января - с 17.00 до 20.00, в остальные дни – с 12.00 до 21.00.

28, 29, 30 декабря, 5, 7 января в вечернее время, с 17.00 до 19.00, на площади будут организованы анимационные программы, народные игры и новогодние хороводы.

Как сообщалось ранее, прошлую "Новогоднюю горьковскую ярмарку" посетило более 40 тысяч человек.