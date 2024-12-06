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Общество

Праздничное открытие "Новогодней Горьковской ярмарки" пройдет в Нижнем Новгороде

19 декабря 2024 18:16  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В сквере на площади Горького 22 декабря состоится праздничное открытие "Новогодней Горьковской ярмарки".

Как сообщает департамент развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода, ярмарка будет работать до 8 января.

По словам директора профильного департамента Александра Симагина, в прошлом году ярмарку посетило более 40 тысяч человек. 

В этом году главной темой ярмарочных мероприятий станет "История доброй традиции." Посетителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление фольклорного коллектива и увлекательный квест. Кроме того, для гостей подготовлена анимационная программа с участием известных героев. Туристов и местных жителей познакомят  с историей города, а также расскажут интересные факты из жизни исторических персонажей.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

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Теги:
Городское хозяйство Новый год Ярмарка
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