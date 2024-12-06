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Спорт

Кстовчанин Александр Нестеров – чемпион мира по версии PRO COMBAT SAMBO

22 декабря 2024 15:40  [2] Спорт
фото: https://web.telegram.org/k/#@glebnikitin_nn

фото: https://web.telegram.org/k/#@glebnikitin_nn

В Кстове состоялся II Международный турнир по профессиональному боевому самбо серии PRO COMBAT SAMBO "Отечество за победу!". Об этом сообщает в своем официальном tg-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, участие в соревнованиях приняли спортсмены 10 стран мира.

Титул чемпиона мира по версии PRO COMBAT SAMBO защитил кстовчанин, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион мира среди профессионалов - Александр Нестеров.

"Мощно, круто, зрелищно!!! Наблюдали вместе с руководителем Общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борисом Ротенбергом. Поздравляю!", - резюмировал глава региона.

Как сообщалось ранее, среди именитых участников турнира - чемпион России 2024 года, чемпион Европы 2024 года, чемпион Евразии среди профессионалов Ролан Зиннатов; кстовский чемпион мира по боевому самбо 2024 года Абусупиян Алиханов; чемпион Европы 2024 года Магомед Гасанов; чемпион России Ованес Абгарян; призёр чемпионата России Евгений Болотских, а также заслуженные мастера спорта из Кстовской школы самбо Александр Саликов и Владимир Ламанов.

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Теги:
Самбо Чемпионат
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