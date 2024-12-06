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Спорт

Международный турнир по боевому самбо пройдёт в Кстове 21 декабря

18 декабря 2024 12:47  [214] Спорт

Фото: vk.com/otechestvozapobedu

21 декабря в Кстове состоится второй международный турнир серии PRO COMBAT SAMBO "Отечество за Победу!" по профессиональной версии боевого самбо (16+). В октагон выйдут представители 10 стран Европы, Азии и Африки.

В Международном центре самбо зрителей ожидает бойцовское шоу из 15 профессиональных поединков по утверждённым правилам. Титул чемпиона мира по версии PCS будет защищать кстовчанин, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион мира среди профессионалов Александр Нестеров.

Среди именитых участников турнира - чемпион России 2024 года, чемпион Европы 2024 года, чемпион Евразии среди профессионалов Ролан Зиннатов; кстовский чемпион мира по боевому самбо 2024 года Абусупиян Алиханов; чемпион Европы 2024 года Магомед Гасанов; чемпион России Ованес Абгарян; призёр чемпионата России Евгений Болотских, а также заслуженные мастера спорта из Кстовской школы самбо Александр Саликов и Владимир Ламанов

Соперниками россиян станут профессиональные бойцы из Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Египта, Камеруна, Марокко и Белоруссии. Организаторы уверены, что зрителей ожидает невероятный по накалу и зрелищности вечер профессиональных боёв.

Задача турниров серии "Отечество за Победу" - сохранение исторической памяти о народе-победителе в Великой Отечественной войне, советских героях, спасших мир от фашизма в 1941-1945 гг., сплочение российского народа для противодействия неонацизму, налаживание спортивных профессиональных связей, патриотическое воспитание детей и молодёжи.

В ходе турнирной серии организован сбор средств для оказания благотворительной помощи жителям новых территорий РФ. Средства, собранные от продажи билетов на места около октагона, будут направлены на благотворительные цели и поддержку российских воинов.

Желающие приобрести места и тем самым сделать добровольное пожертвование могут обращаться по телефону: 8 (951) 909-44-00 или написать организаторам в аккаунт "ВКонтакте".

Для зрителей вход на трибуны бесплатный.

Организаторами турнира выступают правительство Нижегородской области, Федерация самбо Нижегородской области, Кстовская федерация самбо и общество развития спортивных единоборств "Отечество".

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Теги:
Кстово Самбо турнир
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