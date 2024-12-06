Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекрыли из-за ремонта инженерных сетей до марта Общество

Улицу Ивана Чугурина в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение транспорта на участке, напомним, перекрыто в районе домов №8 и №10 по улице Культуры в связи с проведением строительно-монтажных работ на инженерных коммуникациях.

Движение здесь закрыли ещё в сентябре, работы планировалось завершить до 21 декабря.

Автомобилистам рекомендуют заранее изучть схему движения и следовать указаниям дорожных знаков.