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Общество

Улицу Ивана Чугурина в Сормове перекрыли из-за ремонта инженерных сетей до марта

23 декабря 2024 07:23  [103] Общество

Улицу Ивана Чугурина в Сормовском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение транспорта на участке, напомним, перекрыто в районе домов №8 и №10 по улице Культуры в связи с проведением строительно-монтажных работ на инженерных коммуникациях.

Движение здесь закрыли ещё в сентябре, работы планировалось завершить до 21 декабря.

Автомобилистам рекомендуют заранее изучть схему движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что до 16 января 2025 года прекращено движение транспорта по улице Красных Зорь между домами №2 по улице Лубянская и №15 по улице Красных Зорь.

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Теги:
движение Транспортные ограничения
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