Движение транспорта почти на месяц ограничат по улице Красных Зорь Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 06:00 9 декабря 2024 года до 23:59 15 января 2025 года будет временно прекращено движение транспорта по улице Красных Зорь между домами №2 по улице Лубянская и №15 по улице Красных Зорь.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что график работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря.

Также сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 30 декабря