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Культура и отдых

Нижегородец Артем Сучков сыграл главную роль во втором сезоне сериала "Успешный"

23 декабря 2024 11:24  [60] Культура и отдых

Нижегородский актер Артем Сучков сыграл главную роль во втором сезоне сериала "Успешный" (18+), премьера запланирована на 1 января в онлайн-кинотеатре KION.

Нижегородец играет успешного коуча Сашу, изменившего жизнь разочарованного во всем олигарха Калугина (Владимир Сычев). Также герой Сучкова стал любовником жены олигарха Эллы (Ольга Медынич). В сериале также снимаются Александра Власова, Влад Коноплев и многие другие.

Первый сезон "Успешного" был положительно воспринят зрителями. В продолжении Артем Сучков предстает на экране в образе успешного предпринимателя, который зарабатывает деньги и вступает в любовную связь с супругой олигарха.

Главные персонажи фильма становятся участниками любовного треугольника, в котором, несмотря на название, мало настоящей искренности. Саша думает только о деньгах, Элла - о мести, а мысли Калугина - одна из больших загадок сезона.

Кинокритики отмечают, что, несмотря на внешний комедийный образ, сериал по-настоящему заставляет задуматься о серьезных вещах: например, о цене успеха и методах его достижения.

"Возвращение к настройкам моего персонажа из сериала "Успешный" происходило с удовольствием - за просмотром первой части, а также прочтением и разбором сценария второго сезона. Новый сезон начинается практически встык с первым, и, на мой взгляд, у моего героя только пришло осознание того, что он натворил", - говорит Артем Сучков.

"Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне "Успешного" вас будет ждать сюрприз", - отметил Владимир Сычев.

18+
Фото: онлайн кинотеатр KION от МТС

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Теги:
Кино МТС
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