Искусственный интеллект используют почти 7% российских организаций Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Искусственный интеллект используют почти 7% российских организаций, сообщает Роструд.

Так, 7% организаций уже применяет генеративный ИИ централизованно, а 35% готовы рассмотреть вопрос внедрения, когда технология станет массовой.

Еще в 15% предприятий всевозможные чат-боты активно используются сотрудниками самостоятельно для решения рабочих задач.

Ранее сообщалось, что ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области.

Кроме того, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.