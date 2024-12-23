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Искусственный интеллект используют почти 7% российских организаций, сообщает Роструд.
Так, 7% организаций уже применяет генеративный ИИ централизованно, а 35% готовы рассмотреть вопрос внедрения, когда технология станет массовой.
Еще в 15% предприятий всевозможные чат-боты активно используются сотрудниками самостоятельно для решения рабочих задач.
Ранее сообщалось, что ИИ начнет следить за сбором мусора в Нижегородской области.
Кроме того, ИИ задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.
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