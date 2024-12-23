Глеб Никитин поблагодарил глав МСУ за деятельность по нацпроектам Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 декабря провел итоговое заседание правительства региона.

Об итогах реализации национальных проектов в муниципалитетах доложил заместитель губернатора Андрей Гнеушев. В соответствии с поручением губернатора органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области было рекомендовано провести заседания представительных органов и дать оценку качеству исполнения национальных проектов по одному из четырех вариантов: признать исполнение отличным, надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным. Основным критерием качества исполнения мероприятий национальных проектов является достижение целевых показателей при условии соблюдения сроков реализации всех этапов.

"В этом году и кассовое исполнение, и количество реализованных проектов по сравнению с 2023 годом улучшилось. Такого уровня реализации нацпроектов у нас еще не было. Удалось выполнить все показатели нацпроектов. Мы заканчиваем соответствующий цикл на мажорной ноте", - сказал Глеб Никитин.

Андрей Гнеушев отметил, что средства федерального и областного бюджетов в размере 10,4 млрд рублей в 2024 году доводились до бюджетов муниципальных образований по шести национальным проектам: "Культура", "Образование", "Беспилотные авиационные системы", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные качественные дороги". С 26 ноября по 12 декабря итоги реализации национальных проектов были рассмотрены представительными органами местного самоуправления муниципальных и городских округов области. Ни в одном муниципалитете реализация нацпроектов не получила оценки "неудовлетворительно". Глеб Никитин поблагодарил глав МСУ за деятельность по нацпроектам.

"В этой связи я хочу искренне поблагодарить, в первую очередь, глав и сотрудников муниципалитетов. Понимаю, насколько сложно расставлять приоритеты, балансировать между различными задачами. В целом итоги года показывают, что с задачами справились. Вместе с этим впереди еще очень много задач, которые нужно решить. Это то, чего ждут от нас люди на всей территории Нижегородской области. Поэтому традиционно прошу усилить работу по контролю выполнения мероприятия нацпроектов в следующем году. Уверен, что вместе мы с вами сможем еще больше и обязательно добьемся всех целей в рамках новых национальных проектов", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что около 2 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2024 году.