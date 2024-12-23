Региональные доплаты к федеральному маткапиталу введут в Нижегородской области в 2025 году Общество

Региональные доплаты к федеральному материнскому капиталу введут в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своего выступления на Нижегородской ярмарке 23 декабря.

Согласно информации, за счет областного бюджета общая сумма выплат за первого ребенка составит 1 млн рублей, при этом размер ежемесячной зарплаты родителя составит 10 тыс. рублей. За второго ребенка выплата составит 20 тыс. рублей в месяц, за третьего - 30 тыс. рублей.

За четвертого и последующих детей родители получат сертификат номиналом 1 млн рублей, при этом будет возможно получение всей суммы единовременно.

Ранее сообщалось, что усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год.