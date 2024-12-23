Глеб Никитин подвел итоги проведения Года семьи в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги проведения Года семьи в регионе. Мероприятие состоялось на площадке Нижегородской ярмарки, в нем приняли участие члены областного правительства, представители региональных общественных организаций, многодетные и социально активные семьи Нижегородской области.

"Ещё подводя итоги 2023 года, я говорил о том, что семья – это не просто основа общества, но и главный приоритет нашей работы, фундамент стабильности и гармонии в жизни каждого человека. Тогда мы сделали важный шаг, определив поддержку семейных ценностей как ключевую задачу нашего региона. За прошедший год мы провели множество мероприятий, направленных на поддержку семейных связей, заложили фундамент для изменений, которые обеспечат высокий уровень жизни российским семьям. Хочу поблагодарить всех – родителей, детей, педагогов и волонтеров – за активное участие в развитии региона. Ваши усилия сделали этот год поистине незабываемым", – обратился к гостям церемонии Глеб Никитин.

В год семьи президент России Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область уже движется по этому курсу. За пять лет в регионе стало на 5,5 тысячи многодетных семей больше.

"Регион продолжает последовательно расширять меры поддержки для многодетных семей. Так, в 2024 году до 600 тысяч рублей вырос номинал сертификата на улучшение жилищных условий взамен земельного участка. Кроме того, в дополнение к компенсации половины платы за коммунальные услуги с апреля введена аналогичная компенсация платы за содержание жилого помещения. Также для нижегородских многодетных семей, участвующих в программе льготной ипотеки, предусмотрено снижение процентной ставки до 0,1 процента", – рассказал губернатор Нижегородской области.

По словам главы региона, важным шагом стало открытие в Год семьи двух семейных многофункциональных центров – в Городце и Чкаловске. Эти учреждения предоставляют комплексную помощь семьям с детьми – от юридических консультаций до психологической поддержки.

В регионе также стартовала концепция единой модели помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Эта долгосрочная программа направлена на укрепление института семьи, профилактику социального сиротства и создание максимально благоприятных условий для развития каждого ребёнка. С её помощью удастся сократить число детей без родительского попечения и значительно увеличить количество счастливых семей.

"С 1 января вырастет размер вознаграждения за воспитание приёмных детей. Существенно увеличится размер единовременного пособия при усыновлении. Главная цель предлагаемых изменений – обеспечить приоритетное право каждого ребёнка, тем более детей-инвалидов, на воспитание в семье", – подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе выступления губернатор рассказал об успешной работе по обеспечению занятости родителей, профориентации членов семей с детьми. Для социально активных нижегородцев – обладателей почётного знака "Родительская слава", премии "Нижегородская семья" и почётных дипломов многодетной матери – были существенно увеличены денежные поощрения.

"Крепкое здоровье – основа благополучной семьи и уверенности в завтрашнем дне. Мы будем реализовывать сразу несколько комплексных проектов для повышения качества оказания медицинской помощи детям и взрослым, планирующим деторождение. Так, на базе детской областной клинической больницы уже реализуется проект "Квартал здоровья". Ещё один пример – проект "Семейный квартал": он объединит городскую клиническую больницу №30, роддом №5, детскую поликлинику и больницу №27, а также взрослую поликлинику №17 Нижнего Новгорода", – заявил губернатор.

Он рассказал, что проект "Семейный квартал" предполагает в том числе создание первого в Нижегородской области центра ЭКО на базе государственной клинической больницы №30.

"На 2025 год наша область получила более 1700 квот на бесплатное ЭКО по полису ОМС в рамках федеральной программы. За счет средств регионального бюджета обеспечим еще 1000 квот на ЭКО. Важно понимать, что в рамках обязательного медицинского страхования финансируются не все затраты на подготовку к процедуре. В качестве меры поддержки по национальному проекту "Семья", который стартует в 2025 году, мы получили 40 миллионов рублей для частичной компенсации расходов, которые не входят в программу ОМС. Чтобы обеспечить ещё большую доступность лекарственных препаратов, к этой сумме мы добавим более 300 миллионов рублей из регионального бюджета", – подчеркнул Глеб Никитин.

Сегодня в Нижегородской области работает более тысячи детских садов и свыше 800 школ, ежегодно в эксплуатацию вводятся новые учреждения. Для разностороннего развития детей в регионе действует свыше двух тысяч кружков творческого, технического, спортивного профиля. Каждый ребёнок может найти занятие по душе.

"В этом году в нашем регионе был учрежден Институт демографического развития. Каждый рабочий день начинался с темы демографии и заканчивался ею. Сегодня демографический вызов – один из ключевых для страны, это не раз подчеркивал наш президент. Вся Россия, в том числе и Нижегородская область, должна эффективно на него ответить", – заключил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что региональные доплаты к федеральному маткапиталу введут в Нижегородской области в 2025 году.