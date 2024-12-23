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Общество

Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области

23 декабря 2024 19:21  [115] Общество

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области. Решение главы региона было озвучено на церемонии подведения итогов Года семьи в регионе.

"Уходящий Год семьи стал серьезным фундаментом для утверждения семейных ценностей в Нижегородской области. Нам удалось расширить комплекс мер поддержки и запустить важные проекты, направленные на укрепление института семьи, поддержку родителей и детей. Настало время перейти к новому этапу. Пятилетием семьи станет логическим продолжением инициатив Года семьи, направленных на консолидацию достигнутых результатов и дальнейшее развитие семейной политики. Наша главная цель – сделать Нижегородскую область территорией, где каждая семья будет чувствовать себя социально защищённой и уверенной в завтрашнем дне", – заявил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что общество должно осознавать важность не только материнства, но и отцовства. Каждый отец – по-своему защитник Отечества. Быть хорошей мамой или хорошим папой – огромный труд, требующий большой самоотдачи.

Успешно реализованные инициативы по поддержке семей – результат общих усилий федеральных и региональных органов власти, а также самих нижегородцев.

"Нам предстоит долгий путь, где важен вклад каждого. Это сложная дорога с двусторонним движением: от нас – забота, стабильность, гарантии уверенности в завтрашнем дне, от общества – доверие, вера в нас как в опору, желание расти, создавать. Когда люди верят в будущее, они не боятся приводить в этот мир детей, а значит – строят и продолжают жизнь", – сказал губернатор.

Глеб Никитин также обратился к юным нижегородцам.

"Дорогие дети, каждый из вас может внести неоценимый вклад в развитие и процветание Родины, в том числе за счет строительства в будущем своей счастливой семьи. Каждый ребёнок, каждый счастливый родитель, каждая крепкая семья – это наш общий успех. И это вдохновляет трудиться ещë больше, ставить амбициозные цели и смело идти вперëд", – заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подвел итоги проведения Года семьи в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин демография Семья
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