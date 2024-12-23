Около 1,5 тысячи мусорных контейнеров установят в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В бюджете региона на 2025 год заложены средства на обустройство контейнерных площадок в туристических локациях Нижнего Новгорода. Об этом рассказал председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Он отметил, что в областном бюджете на 2025 год учтены поправки об увеличении расходов Минэкологии Нижегородской области.

Так, дополнительные средства направят на покупку контейнеров, а также бункеров для их установки в исторических местах и местах большой туристической активности в Нижнем Новгороде.

По словам парламентария, на эти цели заложено почти 27 млн рублей, что позволит дополнительно установить не менее 1,5 тысячи контейнеров.

"Кроме того, субсидии направят на обустройство самих контейнерных площадок. На это будет выделено свыше 35 млн рублей, что позволит создать дополнительно не менее 170 площадок", - добавил Владислав Атмахов.

Напомним, депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 19 декабря приняли во втором окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали губернатор Нижегородской области, депутаты, комитеты и парламентские фракции.